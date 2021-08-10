أسعار وأماكن الوحدات السكنية في سكن لكل المصريين 2

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل مبادرة “سكن لكل المصريين 2″، التي تم الإعلان عنها بناءً علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء مبادرة البنك المركزي، التمويل العقاري، بنسبة فائدة 3 % ومدة سداد 30 عامًا، حيث تم فتح باب الحجز للوحدات السكنية الخاصة بالمبادرة، وذلك بعد طرح كراسات الشروط في مكاتب البريد المميكنة في كافة المحافظات والمناطق،مع توضيح المساحات وأسعار الوحدات السكنية بالنسبة لمحدوي الدخل،وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية.

وبدأ طرح كراسات شروط مبادرة سكن لكل المصريين 2، في مكاتب البريد، السبت، الموافق 7 أغسطس علي أن تستمر إلى 14 أغسطس الجاري، وذلك للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس، حتي الخميس 9 سبتمبر، لكافة المواطنين متضمنة ذوي الإعاقة أيضًا.

أماكن الوحدات السكنية في مبادرة “سكن لكل المصريين 2”

وبالنسبة لمحدوي الدخل، فقد طرح وحدات سكنية جاهزة التسليم، بمساحات تتاروح بين 75 لـ 90 م2، وذلك في المدن الآتية:

الإسكندرية سوهاج قنا أسوان المنيا الشرقية الإسماعلية البحيرة الغربية الفيوم مطروح شمال سيناء دمياط بني سويف



أما بالنسبة لفئة متوسطي الدخل، فسيتم تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب خلال 36 شهرًا، بمساحات تتراوح بين 100 لـ 120 م2، علي أن يتم سداد 15 % مقدم للوحدة السكنية،والتي تتواجد في المدن الجديدة، كحدائق العاصمة، مدينة بدر،حدائق أكتوبر، 15 مايو، المنيا الجديدة، العلمين الجديدة.

أسعار الوحدات السكنية في مبادرة “سكن لكل المصريين 2”

وبشأن أسعار الوحداث، فقط كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أن أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل تتراوح بيم 164 إلى 310 ألف جنية، علي أن يتم سداد 10 % كمقدم للحجز.

فيما بالنسبة لمتوسطي الدخل فتتراوح أسعار الوحدات السكنية ما بين471 إلى 950 ألف جنية.