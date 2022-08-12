أسعار “متر الخشب” في مصر شهر أغسطس 2022

مصر تقوم باستيراد ما يقرب من نسبة 100% من الخشب الخام لتقوم بتصنيع المنتج المحلي وتصديره إلى الخارج.

ارتفعت أسعار الخشب خلال الشهور الماضية بنسبة 30%، ويرجع ذلك إلى زيادة سعر الدولار في البنوك وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية كما أنها غيرت سلاسل الإمداد في العالم.

تفاصيل عن أنواع الخشب في مصر

يوجد أنواع متنوعة ومختلفة من الأخشاب ومن أنواعها, الخشب الزان وهو له أنواع عديدة مثل (الروماني – التركي – الروسي – الأمريكي).

بالإضافة إلى أن الخشب الزان يتميز بخطوط دقيقة وصغيرة, بينما الخشب المستخدم في صناعة الشبابيك والأبواب هو الخشب العزيزي.

تفاصيل عن أسعار الخشب في شهر أغسطس

يتراوح سعر المتر الواحد من الخشب الزان من 13000 إلى 13777 جنيه.

يتراوح سعر المتر المكعب من نوع الخشب السويدي من 11000 إلى 12100.

يتراوح سعر المتر المكعب من نوع الخشب السويدي 11000 إلى 12100 جنيه.

يتراوح المتر من الخشب الروسي من 9000 إلى 10100 جنيه.

يتراوح سعر المتر المكعب من نوع الخشب البياض من 800 إلى 8750 جنيه.

يتراوح سعر متر من نوع الخشب الماهوجني المستورد من 24000 إلى 24500 جنيه “درجة أولى” .

يتراوح سعر متر من الخشب من نوع التيك ما بين 28000 إلى 28700 جنيه.

يتراوح سعر المتر من خشب الموسكي مابين 9000 إلى 9650 جنيه.

يتراوح سعر المتر الواحد من الخشب العزيزي من 15000 إلى 15550.

يتراوح سعر المتر الواحد من خشب الD.f النوع الإسباني الجيد من 800 جنيه.

يتراوح سعر اللوح الواحد من خشب الكونتر المصنوع من الخشب الموسكي ومن الأبلكاش أيضاً ما بين 950 إلى 1000.

يتراوح سعر لوح 3 أمتار من الأبلكاش الكوري بين 600 جنيه.

يتراوح سعر لوح 6 أمتار من الأبلكاش الكوري بين 500 جنيه.

يتراوح سعر لوح 9 أمتار من الأبلكاش الكوري بين 400 جنيه.

أهم استخدامات الخشب

الجميع يحتاج إلى الخشب ويتم السؤال عن سعره دائماً نظراً لأنه يدخل في الكثير من الاستخدامات، يتم استخدام الخشب في الكثير من الصناعات المهمة، يتم استخدام الخشب منذ القدم وحتى عصرنا هذا.

يتم استخدام الخشب في تصنيع الأثاث الذي يحتاجه ويريده كل منزل.

يتم إدخال الخشب في صناعة الأبواب والشبابيك في المنزل.

يتم إدخاله في تصنيع السفن التي تستخدم من الصيادين لصيد الأسماك.

يتم استخدام الأخشاب من الناس حتى الآن في إشعال النار بغرض التدفئة.

فيتضح من تعدد الاستخدامات أن الخشب مهم لحياة الإنسان اليومية.