تزداد عملية الشراء الآن على شوكولاتة العيد في أيام عيد الأضحى المبارك، لأنها تضفي البهجة في القلوب، كما أنها تقدم في الضيافة للأحباب في هذه الأيام المباركة، سنعرض لكم أسعار شوكولاتة العيد 2022 لكل كيلو، كما سنعرض لكم أسعار المكسرات للكيلو بعد ارتفاع الأسعار.

أسعار الشوكولاتة

سعر كيلو شوكولاتة كيت كات 300 جنيه.

سعر كيلو الشوكولاتة التي على شكل عملات معدنية هو 260 جنيه.

سعر كيلو شوكولاتة بريك هو 160 جنيه.

يبلغ سعر كيلو شوكولاتة كيندر 280 جنيه.

سعر الكيلو من شوكولاتة سنيكر هو 280 جنيه.

سعر الكيلو من شوكولاتة جالكسي 280 جنيه.

سعر الكيلو من شوكولاتة مارس هو 280.

سعر الكيلو من شوكولاتة تويكس 280 جنيه.

سعر الكيلو من شوكولاتة إيليت 260 جنيه.

سعر الكيلو من شوكولاتة فلوتس 150 جنيه.

سعر الكيلو من شوكولاتة لوكر 280 جنيه.

سعر شوكولاتة باونتي للكيلو 280 جنيه.

سعر شكولاتة إيموجي للكيلو 280 جنيه.

سعر الكيلو من شوكولاتة فيينا سنيكرز 100 جنيه.

سعر الكيلو من شوكولاتة فيينا جوز هند 100 جنيه.

سعر شوكولاتة فيينا سمسم للكيلو 100 جنيه.

سعر شوكولاتة فيينا سادة للكيلو 100 جنيه.

سعر الكيلو من شوكولاتة فيينا بندق 120 جنيه.

سعر الكيلو من شوكولاتة فيينا عين جمل 130 جنيه.

سعر شوكولاتة فيينا باللوز و الزبيب 100 جنيه للكيلو.

سعر شوكولاتة فيينا كراميل للكيلو 100 جنيه.

يبلغ سعر شوكولاتة إسبر سو للكيلو 220 جنيه.

سعر شوكولاتة فيينا 7 بندق هو 160 جنيه لكل كيلو.

أسعار المكسرات

يبلغ سعر كيلو عين الجمل الأمريكي الجامبو 220 جنيه مصري.

سعر كيلو اللوز الجامبو 210 جنيه.

يبلغ سعر كيلو البندق الوسط 175 جنيه.

يبلغ سعر كيلو الفستق الأمريكي الجامبو 205 جنيه.

سعر كيلو الكاجو الجامبو 300 جنيه.

وبهذا نكون قد عرضنا لكم أسعار شوكولاتة العيد والمسكرات، وكل عام وأنتم بخير، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.