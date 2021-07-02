أسعار شرائح الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة أول يوليو

ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء في مصر بعد تطبيق الزيادة الجديدة وفق خطة الحكومة المصرية بشأن رفع الدعم عن مصادر الطاقة بصورة تدريجية بدايةً من عام 2020 حتى عام 2025 وذلك بعد أن أعلن السيد الدكتور الوزير/ محمد شاكر -وزير الكهرباء- عن بدء تطبيق هذه الزيادة فى أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، الأمر الذي دفع الكثير من المصريين للبحث عن كيفية حساب قيمة فاتورة الكهرباء بعد الزيادة وهذا ما سوف نوضحه لكم.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة المطبقة أول يوليو 2021

وفقاً لما صرح به السيد الوزير / محمد شاكر بشأن رفع الدعم عن مصادر الطاقة فقد ارتفعت أسعار شرائح الكهرباء بدايةً من يوليو الحالى مرةً أخرى وفقاً لما سوف نعرضه حالياً.

الشريحة الاستهلاك سعر الكيلو وات الأولى من صفر : 50 كيلو وات 48 قرشاً بدلاً من 38 قرشاً الثانية من 51 ك.وات : 100 ك.وات 58 قرشاً بدلاً من 48 قرشاً الثالثة من صفر : 200 ك.وات 77 قرشاً بدلاً من 65 قرشاً الرابعة من 201 ك.وات : 350 ك.وات 106 قرشاً بدلاً من 96 قرشاً الخامسة من 351 ك.وات : 650 ك.وات 128 قرشاً بدلاً من 118 قرشاً السادسة من صفر : 1000 ك.وات 128 قرشاً بدلاً من 118 قرشاً السابعة من صفر : أكثر من 1000 ك.وات 148 قرشاً

حساب قيمة فاتورة الكهرباء إلكترونياً

وفرت وزارة الكهرباء موقعأً مخصصاً لحساب استهلاك المواطن الشهري من الكهرباء وذلك عن طريق إضافة قراءة العداد السابقة في آخر ايصال تم تحصيله وقراءة العداد حالياً بكل سهولة وبساطة كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الرسمي. اختار الخيار الأيمن “كيفية حساب الفاتورة”. اختار بعدها “حساب كمية الاستهلاك” ونحدد نوع العداد الكهربى سواء كان منزلي أو تجاري. ندخل قراءات العداد كما سبق ووضحنا (الحالي والسابق). أخيراً نضغط على “احسب الفاتورة” وسوف تظهر لكن تفاصيل الفاتورة وفقاً للبيانات التي أدخلتها.

تظهر الفاتورة كما بالشكل التالي مع توضيح للشريحة التي يندرج تحتها العداد الخاص بك وفقاً للاستهلاك الذي قمت بإدخاله.

كيفية حساب فاتورة الكهرباء وفقاً للشرائح الجديدة بعد الزيادة

يرغب العديد من المصريين فى فهم كيفية حساب فاتورة الكهرباء الجديدة وفقاً للشرائح التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء ونوضح ذلك فيما يلى:

الشريحة الأولى:

إذا كان الاستهلاك الخاص بك أقل من 50 ك.وات فإنه يتم ضرب الاستهلاك الخاص بك فى 48 قرشاً ويضاف عليها قيمة 1 جنيه خدمة عملاء، بافتراض أن الاستهلاك 50 ك.وات فإنه يتم ضربها فى سعر الشريحة 48 قرشاً وتكون المحصلة 24 جنيه + 1 جنيه قيمة خدمة عملاء = 25 جنيه اجمالياً.

الشريحة الثانية:

إذا قمت باستهلاك 100 ك.وات على سبيل المثال “الحد الأقصى للشريحة الثانية” فإنه يتم تقسيمها إلى جزئين ( 50 ك.وات + 50 ك.وات) يتم ضرب الخمسين الأولى فى 48 قرشاً = 24 جنيهاً ، والخمسين الأخرى فى 58 قرشاً = 29 جنيهاً ويضاف 2 جنيهاً خدمة عملاء ليصبح الإجمالي: 24+29+2= 55 جنيهاً للشريحة الثانية.

وهكذا في الشرائح المقسمة إلى فئتين (الشريحة الثانية والرابعة والخامسة) أما باقي الشرائح يتم ضرب الإجمالي فى السعر مباشرةً مضافاً إليها خدمة العملاء.