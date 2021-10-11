أسعار سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة 2022

تنتج بعض شركات السيارات العالمية عدد من السيارات الخاصة بالمعاقين، وهم الفئة القادرة على القيادة باستخدام اليدين فقط، ويتم طرح هذه الأنواع بأسعار مخفضة مع إمكانية توريدها لعدد من الدول حول العالم، ولكن بعد تسديد ثمنها وتجهيز الأوراق الخاصة بها، مثل كشف طبي يثبت القدرة على القيادة وخطاب إلى الجمارك، وفي حالة الرغبة بشراء سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة، يجب تجهيز الأوراق التي سيتم ذكرها في هذا التقرير وتجهيز المبلغ الخاص بالمركبة، بجانب اتباع الخطوات التي سنوضحها.

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أسعار سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

توجد أنواع عديدة من السيارات التي يتم تصنيعها لذوي الاحتياجات الخاصة، ويتراوح سعرها ما بين 50 ألف إلى 150 ألف كحد أقصى، ويقوم المواطن باختيار نوع السيارة وسعرها بناءً على قدرته المالية بمجرد الذهاب إلى الجمارك، وذلك بعد تجهيز أوراق الكشف الطبي التي تثبت الإصابة للتمكن من الحصول على السيارة.

يتراوح سعر سيارة كيا شوما2 من 50 ألف و69 ألف جنيه.

يتراوح سعر سيارة سكودا اوكتافيا A5 من 120 ألف و150 ألف جنيه.

يتراوح سعر سكودا اوكتافيا A4 من 100 ألف و115 ألف جنيه.

يتراوح سعر سكودا فابيا هاتشباك من 75 ألف و100 ألف جنيه.

يتراوح سعر سيارة هيونداى ماتريكس بموتور 1600 سي سي من 60 ألف و70 ألف جنيه.

يتراوح سعر لافيتا ماتريكس 1500 سي سي من 57 ألف و68 ألف جنيه.

أسعار سيارات ذوي الإعاقة

يتراوح سعر سيارة افانتي النترا القديمة بين 55 ألف جنيه و62 جنيه.

يتراوح سعر سيارة دايو لاسيتى اوبترا بين 62 ألف جنيه و80 جنيه.

يتراوح سعر سيارة دايو نوبيرا 2 بين 47 ألف جنيه و65 جنيه.

يتراوح سعر سيارة دايو نوبيرا 1 بين 40 ألف جنيه و60 جنيه.

يتراوح سعر كيا شوما 1 بين 46 ألف جنيه و59 جنيه.

يتراوح سعر دايو لانوس بين 39 ألف جنيه و58 جنيه.

يتراوح سعر سيارة دايو جوليت بين 38 ألف جنيه و61 جنيه.

الأوراق المطلوبة لشراء سيارة المعاقين

يجب عمل أوراق كشف طبي تم الخضوع له في الفترة من ستة أشهر إلى عام فقط قبل التقديم على السيارة، بسعر 100 جنيه.

تجهيز البطاقة الأصلية مع صورة واضحة منها.

تقديم خطاب إلى الجمارك يحتوي على نوع السيارات مع الكشف الطبي والبطاقة.

خطوات الحصول على سيارة المعاقين