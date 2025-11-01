أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير بالتفصيل.. تبدأ من 100 جنيه
مع بدء استقباله الزوار من كل مكان حول العالم، تنشر «نجوم مصرية» الأسعار الرسمية المعلنة لتذاكر دخول المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه رسميا، اليوم السبت، الموافق 1 نوفمبر 2025، والمقرر طرحها للجمهور المصري والأجنبي بداية من يوم 4 نوفمبر 2025.
وأكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير أنه لا توجد أي زيادة في أسعار تذاكر الدخول للمصريين بعد زيادة عدد القاعات بالتزامن مع الافتتاح الرسمي اليوم، حيث تم افتتاح قاعتي توت عنخ آمون، ومتحف مركب الملك خوفو داخل المتحف المصري الكبير.
وفيما يتعلق بالأجانب، فقد أكد غنيم أنه ستكون هناك زيادة طفيفة بمقدار 5 دولارات فقط، بسبب افتتاح القاعتين الجديدتين.
وفيما يلي أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير بالتفصيل:
أولًا: سعر الدخول للمصريين (التذاكر العادية)
|الفئة
|سعر التذكرة (بالجنيه)
|البالغ
|200
|الأطفال
|100
|الطلاب
|100
|كبار السن
|100
أسعار تذاكر دخول المتحف للعرب والأجانب
|الفئة
|سعر التذكرة (بالجنيه)
|البالغين
|1450
|الأطفال
|730
|الطلاب
|730
أسعار الدخول للعرب والأجانب المقيمين
|الفئة
|سعر التذكرة (بالجنيه)
|البالغين
|730
|الأطفال
|370
|الطلاب
|370
أسعار الجولات الإرشادية
وهناك أسعار للجولات الإرشادية داخل المتحف المصري الكبير تختلف عن أسعار التذاكر العادية السابق بيانها، وتأتي أسعار هذه الجولات كما يلي:
أولًا: الجولات الإرشادية للمصريين
|الفئة
|سعر التذكرة (بالجنيه)
|البالغ
|350
|الأطفال
|175
|الطلاب
|175
|كبار السن
|175
ثانيًا: الجولات الإرشادية للأجانب والعرب
|الفئة
|سعر التذكرة (بالجنيه)
|البالغين
|1950
|الأطفال
|980
|الطلاب
|980
ثالثًا: الجولات الإرشادية للعرب والأجانب المقيمين
|الفئة
|سعر التذكرة (بالجنيه)
|البالغين
|980
|الأطفال
|500
|الطلاب
|500
جدير بالذكر والإشارة أن يوم 4 نوفمبر القادم هو الذكرى الـ 103 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وهو اليوم الذي سيبدأ المتحف فيه باستقبال الزائرين.