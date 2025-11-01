أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير بالتفصيل.. تبدأ من 100 جنيه

مع بدء استقباله الزوار من كل مكان حول العالم، تنشر «نجوم مصرية» الأسعار الرسمية المعلنة لتذاكر دخول المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه رسميا، اليوم السبت، الموافق 1 نوفمبر 2025، والمقرر طرحها للجمهور المصري والأجنبي بداية من يوم 4 نوفمبر 2025.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير أنه لا توجد أي زيادة في أسعار تذاكر الدخول للمصريين بعد زيادة عدد القاعات بالتزامن مع الافتتاح الرسمي اليوم، حيث تم افتتاح قاعتي توت عنخ آمون، ومتحف مركب الملك خوفو داخل المتحف المصري الكبير.

وفيما يتعلق بالأجانب، فقد أكد غنيم أنه ستكون هناك زيادة طفيفة بمقدار 5 دولارات فقط، بسبب افتتاح القاعتين الجديدتين.

وفيما يلي أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير بالتفصيل:

أولًا: سعر الدخول للمصريين (التذاكر العادية)

الفئة سعر التذكرة (بالجنيه) البالغ 200 الأطفال 100 الطلاب 100 كبار السن 100

أسعار تذاكر دخول المتحف للعرب والأجانب

الفئة سعر التذكرة (بالجنيه) البالغين 1450 الأطفال 730 الطلاب 730

أسعار الدخول للعرب والأجانب المقيمين

الفئة سعر التذكرة (بالجنيه) البالغين 730 الأطفال 370 الطلاب 370

أسعار الجولات الإرشادية

وهناك أسعار للجولات الإرشادية داخل المتحف المصري الكبير تختلف عن أسعار التذاكر العادية السابق بيانها، وتأتي أسعار هذه الجولات كما يلي:

أولًا: الجولات الإرشادية للمصريين

الفئة سعر التذكرة (بالجنيه) البالغ 350 الأطفال 175 الطلاب 175 كبار السن 175

ثانيًا: الجولات الإرشادية للأجانب والعرب

الفئة سعر التذكرة (بالجنيه) البالغين 1950 الأطفال 980 الطلاب 980

ثالثًا: الجولات الإرشادية للعرب والأجانب المقيمين

الفئة سعر التذكرة (بالجنيه) البالغين 980 الأطفال 500 الطلاب 500

جدير بالذكر والإشارة أن يوم 4 نوفمبر القادم هو الذكرى الـ 103 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وهو اليوم الذي سيبدأ المتحف فيه باستقبال الزائرين.