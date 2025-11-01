أخبار مصر

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير بالتفصيل.. تبدأ من 100 جنيه

أحمد مراد

مع بدء استقباله الزوار من كل مكان حول العالم، تنشر «نجوم مصرية» الأسعار الرسمية المعلنة لتذاكر دخول المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه رسميا، اليوم السبت، الموافق 1 نوفمبر 2025، والمقرر طرحها للجمهور المصري والأجنبي بداية من يوم 4 نوفمبر 2025.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير أنه لا توجد أي زيادة في أسعار تذاكر الدخول للمصريين بعد زيادة عدد القاعات بالتزامن مع الافتتاح الرسمي اليوم، حيث تم افتتاح قاعتي توت عنخ آمون، ومتحف مركب الملك خوفو داخل المتحف المصري الكبير.

وفيما يتعلق بالأجانب، فقد أكد غنيم أنه ستكون هناك زيادة طفيفة بمقدار 5 دولارات فقط، بسبب افتتاح القاعتين الجديدتين.

وفيما يلي أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير بالتفصيل:

أولًا: سعر الدخول للمصريين (التذاكر العادية)

الفئةسعر التذكرة (بالجنيه)
البالغ200
الأطفال100
الطلاب100
كبار السن100

أسعار تذاكر دخول المتحف للعرب والأجانب

الفئةسعر التذكرة (بالجنيه)
البالغين1450
الأطفال730
الطلاب730

أسعار الدخول للعرب والأجانب المقيمين

الفئةسعر التذكرة (بالجنيه)
البالغين730
الأطفال370
الطلاب370

أسعار الجولات الإرشادية

وهناك أسعار للجولات الإرشادية داخل المتحف المصري الكبير تختلف عن أسعار التذاكر العادية السابق بيانها، وتأتي أسعار هذه الجولات كما يلي:

أولًا: الجولات الإرشادية للمصريين

الفئةسعر التذكرة (بالجنيه)
البالغ350
الأطفال175
الطلاب175
كبار السن175

ثانيًا: الجولات الإرشادية للأجانب والعرب

الفئةسعر التذكرة (بالجنيه)
البالغين1950
الأطفال980
الطلاب980

ثالثًا: الجولات الإرشادية للعرب والأجانب المقيمين

الفئةسعر التذكرة (بالجنيه)
البالغين980
الأطفال500
الطلاب500

جدير بالذكر والإشارة أن يوم 4 نوفمبر القادم هو الذكرى الـ 103 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وهو اليوم الذي سيبدأ المتحف فيه باستقبال الزائرين.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير بالتفصيل.. تبدأ من 100 جنيه
أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير بالتفصيل.. تبدأ من 100 جنيه
عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.