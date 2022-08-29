أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29-8-2022

سنعرض لكم في هذا المقال أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية لليوم الاثنين الموافق 29 من شهر أغسطس لعام 2022 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حوالي 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع، و سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 22.29 جنيه للشراء، و 22.56 جنيه للبيع، إليكم الأسعار:

سعر الدولار

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري حوالي 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 18.97 للشراء، 19.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري حوالي 22.29 جنيه للشراء، و 22.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري حوالي 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري حوالي 59.96 جنيه للشراء، و 62.40 جنيه للبيع.