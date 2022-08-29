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أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29-8-2022

مريم الهنداوي

سنعرض لكم في هذا المقال أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية لليوم الاثنين الموافق 29 من شهر أغسطس لعام 2022 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حوالي 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع، و سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 22.29 جنيه للشراء، و 22.56 جنيه للبيع، إليكم الأسعار:

سعر الدولار

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري حوالي 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في مصر 29 أغسطس 2022

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2022/8/25

سعر اليورو

سجل سعر  اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 18.97 للشراء، 19.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري  حوالي 22.29 جنيه للشراء، و 22.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري حوالي 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري حوالي 59.96 جنيه للشراء، و 62.40 جنيه للبيع.

مريم الهنداوي

مرحبًا اسمي مريم محمود خريجة كلية التربية جامعة المنصورة، أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية.


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