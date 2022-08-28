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أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28-8-2022

مريم الهنداوي

في هذا المقال سنعرض لكم أسعار العملات أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية لليوم الأحد الموافق 28 من شهر أغسطس لعام 2022 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع، و سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 22.45 جنيه للشراء، و 22.84 جنيه للبيع، إليكم الأسعار:

سعر الدولار

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-8-2022

أسعار العملات المختلفة مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-8-2022

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري حوالي 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر  اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري حوالي 19.04 للشراء، 19.37 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري  حوالي 22.45 جنيه للشراء، و 22.84 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري حوالي 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري حوالي 60.03 جنيه للشراء، و 62.41 جنيه للبيع.

مريم الهنداوي

مرحبًا اسمي مريم محمود خريجة كلية التربية جامعة المنصورة، أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية.


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