أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28-8-2022

في هذا المقال سنعرض لكم أسعار العملات أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية لليوم الأحد الموافق 28 من شهر أغسطس لعام 2022 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع، و سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 22.45 جنيه للشراء، و 22.84 جنيه للبيع، إليكم الأسعار:

سعر الدولار

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري حوالي 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري حوالي 19.04 للشراء، 19.37 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري حوالي 22.45 جنيه للشراء، و 22.84 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري حوالي 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري حوالي 60.03 جنيه للشراء، و 62.41 جنيه للبيع.