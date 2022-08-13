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أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت 13-8-2022

مريم الهنداوي

سنعرض لكم في هذا المقال قائمة بأسعار أصناف السمك المختلفة اليوم السبت 13-8-2022 في سوق العبور، نقلا عن الموقع الرسمي الخاص بالسوق، وهذه الأسعار تتمثل في التالي:

سمك بلطي مقاس 1 :  يتراوح سعره ما بين 24 إلى 32 جنيه.

سمك بلطي مقاس 2: يتراوح سعره ما بين 17 إلى 23 جنيه.

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سمك بلطي أسواني: سجل سعره ما بين 20 إلى 40 جنيه.

فليه بلطي: يتراوح سعره ما بين 30 إلى 160 جنيه.

قشر بياض: يقدر سعره ما بين 80 إلى 120 جنيه.

قراميط: يسجل سعرها ما بين 10 إلى 20 جنيه.

مكرونة سويسي: سجل سعرها ما بين 76 إلى 85 جنيه.

مكرونة مجمدة:  من 30 إلى 40 جنيه.

سبيط، كاليماري، سابيا: من 120 إلى 200 جنيه.

كابوريا: يبلغ سعرها ما بين 24 إلى 80 جنيه.

مرجان مقاس 2: من 30 إلى 36 جنيه.

مرجان مجمد: من 20 إلى 30 جنيه.

دنيس: سجل سعره ما بين 100 إلى 160 جنيه.

جمبري مقاس 2: سعره يتراوح ما بين 165 إلى 265 جنيه.

جمبري مقاس 2 مجمد: يتراوح سعره ما بين 90 إلى 170 جنيه.

جمبري مقاس 3: سجل سعره ما بين 70 إلى 130 جنيه.

بوري مقاس 1: يبلغ سعره من 70 إلى 86 جنيه.

بوري مقاس 2: من 40 إلى 58 جنيه.

سردين مجمد: من 20 إلى 30 جنيه.

مريم الهنداوي

مرحبًا اسمي مريم محمود خريجة كلية التربية جامعة المنصورة، أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..


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