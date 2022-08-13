أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت 13-8-2022
سنعرض لكم في هذا المقال قائمة بأسعار أصناف السمك المختلفة اليوم السبت 13-8-2022 في سوق العبور، نقلا عن الموقع الرسمي الخاص بالسوق، وهذه الأسعار تتمثل في التالي:
سمك بلطي مقاس 1 : يتراوح سعره ما بين 24 إلى 32 جنيه.
سمك بلطي مقاس 2: يتراوح سعره ما بين 17 إلى 23 جنيه.
سمك بلطي أسواني: سجل سعره ما بين 20 إلى 40 جنيه.
فليه بلطي: يتراوح سعره ما بين 30 إلى 160 جنيه.
قشر بياض: يقدر سعره ما بين 80 إلى 120 جنيه.
قراميط: يسجل سعرها ما بين 10 إلى 20 جنيه.
مكرونة سويسي: سجل سعرها ما بين 76 إلى 85 جنيه.
مكرونة مجمدة: من 30 إلى 40 جنيه.
سبيط، كاليماري، سابيا: من 120 إلى 200 جنيه.
كابوريا: يبلغ سعرها ما بين 24 إلى 80 جنيه.
مرجان مقاس 2: من 30 إلى 36 جنيه.
مرجان مجمد: من 20 إلى 30 جنيه.
دنيس: سجل سعره ما بين 100 إلى 160 جنيه.
جمبري مقاس 2: سعره يتراوح ما بين 165 إلى 265 جنيه.
جمبري مقاس 2 مجمد: يتراوح سعره ما بين 90 إلى 170 جنيه.
جمبري مقاس 3: سجل سعره ما بين 70 إلى 130 جنيه.
بوري مقاس 1: يبلغ سعره من 70 إلى 86 جنيه.
بوري مقاس 2: من 40 إلى 58 جنيه.
سردين مجمد: من 20 إلى 30 جنيه.