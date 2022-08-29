أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين 29-8-2022

انخفضت أسعار السمك اليوم الاثنين الموافق 29-8-2022 في سوق العبور، فسجل سعر سمك البلطي مقاس 1 ما بين 28 إلى 34 جنيه، وسجل سعر كيلو سمك البوري مقاس 1 من 66 إلى 76 جنيه، بينما استقرت أسعار بعض الأسماك مثل سمك الدنيس الذي سجل سعره ما بين 100 إلى 160 جنيه، إليكم الأسعار.

سمك بلطي مقاس 1 : يتراوح سعره ما بين 28 إلى 34 جنيه.

سمك بلطي مقاس 2: يتراوح سعره ما بين 21 إلى 25 جنيه.

سمك بلطي أسواني: سجل سعره ما بين 20 إلى 40 جنيه.

فليه بلطي: يتراوح سعره ما بين 30 إلى 160 جنيه.

قشر بياض: يقدر سعره ما بين 75 إلى 115 جنيه.

بياض أملس مقاس 1 (بلدي): من 60 إلى 100 جنيه.

بياض أملس مقاس 2 (خليجي، بحيرة، ناصر، مزارع): من 30 إلى 50 جنيه.

قراميط: يسجل سعرها ما بين 10 إلى 20 جنيه.

مكرونة سويسي: سجل سعرها ما بين 44 إلى 84 جنيه.

مكرونة مجمدة: من 30 إلى 40 جنيه.

برانيس اسكندراني: من 75 إلى 95 جنيه.

سبيط، كاليماري، سابيا: من 80 إلى 200 جنيه.

سمك موسى: من 160 إلى 260 جنيه.

كابوريا: يبلغ سعرها ما بين 24 إلى 54 جنيه.

بربون مجمد: من 25 إلى 35 جنيه.

بربون مقاس 2: من 30 إلى 50 جنيه.

مرجان مقاس 2: من 36 إلى 46 جنيه.

مرجان مجمد: من 20 إلى 30 جنيه.

دنيس: سجل سعره ما بين 100 إلى 160 جنيه.

جمبري مقاس 2: سعره يتراوح ما بين 155 إلى 255 جنيه.

جمبري مقاس 2 مجمد: يتراوح سعره ما بين 90 إلى 170 جنيه.

جمبري مقاس 3: سجل سعره ما بين 70 إلى 130 جنيه.

بوري مقاس 1: يبلغ سعره من 66 إلى 76 جنيه.

بوري مقاس 2: من 40 إلى 58 جنيه.

مازليا- كشر: من 30 إلى 50 جنيه.

شعور: من 30 إلى 50 جنيه.

وقار: من 85 إلى 115 جنيه.

سمك قاروص: من 60 إلى 140 جنيه.

سردين مجمد: من 20 إلى 30 جنيه.

ماكريل مجمد: من 25 إلى 35 جنيه.