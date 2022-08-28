أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأحد 28-8-2022

اختلفت أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأحد الموافق 28-8-2022، فارتفع سعر سمك البلطي، فسجل سعر كيلو سمك البلطي مقاس 1 من 30 إلى 35 جنيه، وسجل سعر سمك البلطي مقاس 2 من 22 إلى 26 جنيه، بينما انخفض سعر الجمبري مقاس 2 ليصل إلى ما بين 145 إلى 245 جنيه، بينما استقرت أسعار بعض الأسماك، مثل سمك الدنيس الذي سجل سعره ما بين 100 إلى 160 جنيه، إليكم الأسعار.

سمك بلطي مقاس 1 : يتراوح سعره ما بين 30 إلى 35 جنيه.

سمك بلطي مقاس 2: يتراوح سعره ما بين 22 إلى 26 جنيه.

سمك بلطي أسواني: سجل سعره ما بين 20 إلى 40 جنيه.

فليه بلطي: يتراوح سعره ما بين 30 إلى 160 جنيه.

قشر بياض: يقدر سعره ما بين 70 إلى 110 جنيه.

بياض أملس مقاس 1 (بلدي): من 60 إلى 100 جنيه.

بياض أملس مقاس 2 (خليجي، بحيرة، ناصر، مزارع): من 30 إلى 50 جنيه.

قراميط: يسجل سعرها ما بين 10 إلى 20 جنيه.

مكرونة سويسي: سجل سعرها ما بين 60 إلى 86 جنيه.

مكرونة مجمدة: من 30 إلى 40 جنيه.

برانيس اسكندراني: من 75 إلى 93 جنيه.

سبيط، كاليماري، سابيا: من 90 إلى 200 جنيه.

سمك موسى: من 150 إلى 260 جنيه.

كابوريا: يبلغ سعرها ما بين 24 إلى 64 جنيه.

بربون مجمد: من 25 إلى 35 جنيه.

بربون مقاس 2: من 30 إلى 50 جنيه.

مرجان مقاس 2: من 32 إلى 42 جنيه.

مرجان مجمد: من 20 إلى 30 جنيه.

دنيس: سجل سعره ما بين 100 إلى 160 جنيه.

جمبري مقاس 2: سعره يتراوح ما بين 145 إلى 245 جنيه.

جمبري مقاس 2 مجمد: يتراوح سعره ما بين 90 إلى 170 جنيه.

جمبري مقاس 3: سجل سعره ما بين 65 إلى 135 جنيه.

بوري مقاس 1: يبلغ سعره من 70 إلى 84 جنيه.

بوري مقاس 2: من 40 إلى 56 جنيه.

مازليا- كشر: من 30 إلى 50 جنيه.

شعور: من 30 إلى 50 جنيه.

وقار: من 80 إلى 120 جنيه.

سمك قاروص: من 60 إلى 140 جنيه.

سردين مجمد: من 20 إلى 30 جنيه.

ماكريل مجمد: من 25 إلى 35 جنيه.