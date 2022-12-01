قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2022

رصدنا لكم قائمة أسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات التموينية لشهر ديسمبر 2022، منها السكر التمويني والأرز التمويني والزيت التمويني والجبن وغيرها من أسعار السلع التموينية

قائمة أسعار السلع التموينية

سنعرض لكم بالتفصيل أسعار السلع التموينية الحالية لشهر ديسمبر 2022 وهي كالتالي:

سعر سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

سعر زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيه.

سعر مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

سعر مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

سعر عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيه.

سعر فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

سعر دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيه.

سعر مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيه.

سعر شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

سعر صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

سعر تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيه.

سعر مربى أنواع مختلفة 350 جرامًا بسعر 14 جنيه.

سعر تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيه.

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

سعر صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

سعر صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

سعر لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيه.

سعر خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

سعر کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

سعر بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

سعر بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

سعر بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

سعر بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

سعر طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

سعر قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

الرقابة على الأسواق

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا وذلك لتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول، حيث نص التوجيه الوزارى الصادر اليوم على تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة أى عمليات احتكارية او حجب السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين خاصا سلع السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين