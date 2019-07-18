أسعار الذهب اليوم الخميس 18-7-2019 في سوق الذهب المصري ومحلات الصاغة

نعرض لكم خلال هذا المقال أسعار الذهب اليوم، حيث يبحث العديد من الأشخاص عن سعر الذهب، حيث إن الذهب يكون في حالة من عدم الاستقرار في الأسعار كل يوم ما بين زيادة السعر وانخفاض في السعر، ويرتبط سعر الذهب بعدة عوامل رئيسية تؤثر على سعره منها سعر الدولار في البنوك المختلفة، والقانون الخاص بالعرض والطلب التي يتم من خلاله تحديد سعر الذهب في الأسواق .

أسعار الذهب اليوم

تشهد أسعار الذهب تغيراً كبيرا في هذه الأيام حيث يهبط سعر الذهب بشكل نسبي لعدة أيام ثم يرتفع السعر مرة أخري لفترة قليلة وسنقدم لكم خلال هذا المقال أسعار الذهب اليوم، حيث أصبح سعر الذهب عيار 21 بمبلغ 657 جنيه مصري، وفيما يلي سنعرض عليكم جدول يوضح لكم أسعار الذهب اليوم .

الوحدة السعر بالجنيه المصري السعر بالدولار الأمريكي جرام الذهب عيار 24 751 44.35$ جرام الذهب عيار 21 657 38.83$ جرام الذهب عيار 18 563 33.25$ الجنيه الذهب 5333 315.30$ أوقية الذهب _ 1,426 $ كيلو الذهب 751.000 _ سعر الدولار اليوم 16.66 1$

الذهب في الأسواق المصرية

إن أسعار الذهب قد تتفاوت من تاجر إلي آخر ولكن بنسبة بسيطة، ولكن في المحلات الخاصة بالصاغة الأسعار متساوية ولا يوجد أي تفاوت بينهما، ومن الأشياء التي يجب عليكم معرفتها أن هذه الأسعار المدرجة في الجدول السابق لا تشمل المصنعية أو سعر الدمغة؛ لذلك يجب عليكم الأنتباه لذلك الشئ، وتشهد أسعار الذهب في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار النسبي، حيث إن التغير في الأسعار يكون بسيط جداً سواء بالزيادة في الأسعار أو إنخفاض الأسعار.