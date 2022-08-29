أسعار الذهب اليوم الاثنين 29 أغسطس وعيار 21 يشهد ارتفاعا بنحو 3 جنيهات

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين ارتفاعا وذلك في بداية التعاملات الصباحية في بورصة الذهب حيث سجل عيار الذهب 21 ارتفاعا بنحو 3 جنيهات بحسب ما نشر على موقع شعبة الذهب، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب عالميا بنحو 1٪ يوم الجمعة الماضي بعد تصريحات البنك الفيدرالي الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1239 جنيها مصري.

وسجل عيار الذهب 22 نحو 1136 جنيها.

فيما سجل عيار الذهب 21 نحو 1084 جنيها للجرام الواحد.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 929 جنيه مصري.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 723 جنيها.

وسجل عيار الذهب 12 نحو 619 جنيها للجرام الواحد.

وسجل الجنيه الذهب نحو 8672 جنيها مصريا.

فيما سجلت أوقية الذهب نحو 1740 دولار.

وهذه الأسعار تختلف من محل لآخر هذا بالإضافة إلى قيمة الدمغة والمصنعية.

الذهب عالميا

هذا ويهتم العديد من المصرين المقبلين على الزواج والمستثمرين بأسعار الذهب محليا وعالمياً نظراً لارتباطه بالاقتصاد العالمي، ونظرا لأن قيمة النقود تقل بمرور الوقت يعتبر الذهب حالياً ملاذاً آمنا للعديد من الأشخاص في ظل تقلبات أسعار صرف الدولار والتضخم العالمي والأزمة الاقتصادية التي يعيشها الكثير من دول العالم حاليا.

فيما تراجعت أسعار عقود الذهب الأمريكية بنحو 1.26%، على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي عن السياسات النقدية التي سوف يتخذها البنك في الفترات القادمة لمواجهة التضخم العالمي.