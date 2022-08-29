أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الاثنين 29-8-2022

يستمر استقرار أسعار الدواجن في مصر اليوم الاثنين الموافق 29-8-2022 فاستقر سعر الكيلو من الفراخ البيضاء عند 29 جنيه، وبالتالي فقد انعكس سعرها في الأسواق بالنسبة للمستهلكين من 33 إلى 35 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 29 جنيها، وسجل سعر الكيلو من الفراخ الساسو 52 جنيه، وأما الكتكوت الأبيض فبلغ سعره ما بين 5.5 إلى 5.75 جنيه، و الكتكوت الساسو فقد سجل سعره 5.5 جنيه وسجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 20 جنيه للكيلو.

وأخيرا فقد استقر سعر البيض في المزارع أيضا، فسجل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع 52 جنيه، و كرتونة البيض الأحمر 58 جنيه، وأما البيض البلدي فسجل سعر الكرتونة منه 60 جنيه.

هذا ويصل السعر النهائي للمستهلك بعد إضافة تكاليف النقل وإضافة مكسب الموزعين والتجار و مكسب تجار التجزئة، لذلك ترتفع السلعة الواحدة من 7 إلى 10 جنيه بالنسبة للمستهلك.