أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الأحد 28-8-2022

استقرت أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد 28-8-2022 فاستقر سعر كيلو الفراخ البيضاء عند 29 جنيه، وبالتالي انعكس سعرها في الأسواق بالنسبة للمستهلكين ليبلغ ما بين 33 إلى 35 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر الكيلو من الفراخ البيضاء في المزارع 29 جنيها، وسجل سعر كيلوا الفراخ الساسو 52 جنيها وأما الكتكوت الأبيض فبلغ سعره ما بين 5.5 إلى 5.75 جنيه، و الكتكوت الساسو سجل سعره 5.5 جنيه وسجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 20 جنيه للكيلو.

وأخيرا استقر سعر البيض في المزارع أيضا، ليبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع 52 جنيه، و كرتونة البيض الأحمر 58 جنيه، وأما البيض البلدي فسجل سعر الكرتونة منه 60 جنيه.

ويصل السعر النهائي للمستهلك بعد إضافة تكاليف النقل وإضافة مكسب الموزعين والتجار و مكسب تجار التجزئة، لذلك ترتفع السلعة الواحدة ما بين 7 إلى 10 جنيه بالنسبة للمستهلك.