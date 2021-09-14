أسعار الخضر والفاكهة اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر في المجمعات الاستهلاكية

تراجعت أسعار بعض أنواع الخضر والفاكهة اليوم، في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، وانخفضت الأسعار بصورة طفيفة بعد الارتفاعات خلال الفترة الماضية، ويهتم العديد من المواطنين بمعرفة أسعار أنواع الخضر والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، من أجل اقتناص فرصة انخفاض الأسعار وشراء مستلزمات المنزل، وتراجع سعر كيلو الطماطم من 8.5 إلى 8 جنيه، كما انخفض سعر كيلو الخيار من 7 جنيهات إلى 6.5 جنيه، إضافة إلى انخفاض سعر المانجو العويسي من 37 إلى 35 جنيها للكيلو.

20 في المائة انخفاض أسعار الخضر والفاكهة

وتقل أسعار الاستهلاكية الخضر والفاكهة الطازجة في منافذ المجمعات الاستهلاكية بنسبة 20 في المائة، وتولى الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا، بتوفير الخضر والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة، من أجل تلبية تطلعات المواطنين وتحميهم من جشع التجار، نقدم لكم أسعار الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الثلاثاء الموافق 14 من سبتمبر الجاري .

يصل سعر كيلو البطاطس إلى 8.5 جنيه.

وصل سعر كيلو ‎البصل الأبيض 5 جنيهات.

‎‏‎استقر سعر كيلو البصل الأحمر بـ 5 جنيهات

‎‏‎وصل سعر كيلو الكوسة بـ 8 جنيه .

‎‏‎استقر سعر كيلو الجزر بـ 9.5 جنيه.

أسعار الخضر والفاكهة اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر