أسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور اليوم الاثنين 29-8-2022
استقرت أسعار الفواكه والخضروات اليوم الاثنين الموافق 29-8-2022 في سوق العبور، فسجل سعر كيلو العنب البناتي ما بين 4.5 إلى 7.5 جنيه، وسجل سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 7 إلى 10 جنيه، وسجل سعر كيلو الفاصوليا ما بين 15 إلى 25 جنيه، وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
أسعار الخضروات
طماطم: من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
بطاطس: من 3 إلى 5.5 جنيه.
بصل: من 1.25 إلى 2.25 جنيه.
كوسة: من 4 إلى 7.5 جنيه.
جزر بدون عروش: من 3 إلى 6 جنيه.
فاصوليا: من 15 إلى 25 جنيه.
باذنجان بلدي: من 1.5 إلى 2.75 جنيه.
باذنجان رومي: من 1.5 إلى 2.5 جنيه.
باذنجان أبيض: من 1.5 إلى 2.75 جنيه.
فلفل ألوان: من 4 إلى 9 جنيه.
فلفل رومي بلدي: من 2 إلى 3.75 جنيه.
فلفل حامي بلدي: من 2 إلى 3.75 جنيه.
ملوخية: من 2.5 إلى 3.5 جنيه.
خيار صوب: من 4 إلى 7 جنيه.
خيار بلدي: من 3 إلى 6 جنيه.
بامية: من 15 إلى 20 جنيه.
قلقاس: من 4 إلى 7 جنيه.
بطاطا: من 2 إلى 4 جنيه.
الثوم: من 7 إلى 11 جنيه.
لفت: من 1.5 إلى 2.5 جنيه.
بروكلي: من 5 إلى 8 جنيه.
بنجر: من 2 إلى 4 جنيه.
أسعار الفواكه
تفاح مصري: من 6 إلى 12 جنيه.
عنب بناتي أصفر: من 4.5 إلى 7.5 جنيه.
عنب بناتي أحمر: من 4.5 إلى 7.5 جنيه.
برتقال: من 3.5 ل 6.5 جنيه.
التفاح المستورد: من 23إلى 29 جنيه.
الكانتالوب: من 4 إلى 7 جنيه.
مانجو عويس: من 15 إلى 25 جنيه.
بلح بارحي: من 14 إلى 20 جنيه.
بلح رملي: من 7 إلى 10 جنيه.
بلح سماني: من 4 إلى 7 جنيه.
بلح سلمى: من 12 إلى 20 جنيه.
مانجو بلدي: من 7 إلى 9 جنيه.
ليمون بلدي: من 4 إلى 7 جنيه.
خوخ بلدي: من 5 إلى 11 جنيه.
الكيوي 19.5 جنيه.
موز صعيدي: من 9 إلى 13 جنيه.
موز بيكو: من 12 إلى 14 جنيه.
جريب فروت: من 11 إلى 15 جنيه.
مانجو زبدية: من 9 إلى 10 جنيه.
شمام: من 3.5 إلى 4.5 جنيه.
تين برشومي: من 6 إلى 9 جنيه.
بلح سيوي: من 20 إلى 25 جنيه.
مانجو فص: من 25 إلى 45 جنيه.
مانجو سكري: من 9 إلى 15 جنيه.
أناناس: 35 جنيه.
رمان: من 7 إلى 10 جنيه.
كمثرى: من 5 إلى 13 جنيه.
جوافة: من 5 إلى 10 جنيه.
أفوكادو: من 50 إلى 70 جنيه.
زنجبيل: من 40 إلى 60 جنيه.
كريز: 20 جنيه.
خوخ مستورد: من 15 إلى 25 جنيه.
برقوق: من 20 إلى 30 جنيه.
برقوق مستورد: 22 جنيه.
نكترين بلدي: من 4 إلى 9 جنيه.
دوم: من 20 إلى 40 جنيه.