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أسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور اليوم الأحد 28-8-2022

مريم الهنداوي

استقرت أسعار الفواكه اليوم الأحد الموافق 28-8-2022 في سوق العبور، فبلغ سعر كيلو العنب البناتي ما بين 4.5إلى 7.5 جنيه، وسجل سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 7 إلى 10 جنيه.

بينما اختلفت أسعار الخضروات اختلافا بسيطا فانخفض سعر الطماطم ليصل إلى ما بين 2.75 و 4.5 جنيه، وارتفع سعر الفلفل الرومي البلدي والفلفل الحامي البلدي ليصل إلى ما بين 2 و 3.75 جنيه، واستقرت بعض الأسعار مثل الفاصوليا والبامية.

أسعار الخضروات

أسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور اليوم الاثنين 29-8-2022

أسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور اليوم السبت 27-8-2022

طماطم: من 2.75 إلى 4.5 جنيه.

بطاطس: من 3 إلى 5.5 جنيه.

بصل: من 1.25 إلى 2.25 جنيه.

كوسة:  من 4 إلى 8 جنيه.

جزر بدون عروش: من 3 إلى 6 جنيه.

فاصوليا: من 15 إلى 25 جنيه.

باذنجان بلدي: من 1.5  إلى 2.5 جنيه.

باذنجان رومي: من 1.5 إلى 2 جنيه.

باذنجان أبيض: من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

فلفل ألوان: من 4 إلى 9 جنيه.

فلفل رومي بلدي: من 2  إلى 3.75 جنيه.

فلفل حامي بلدي: من 2 إلى 3.75 جنيه.

ملوخية: من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

خيار صوب: من 4 إلى 6  جنيه.

خيار بلدي: من 3 إلى 5 جنيه.

بامية: من 15 إلى 20 جنيه.

قلقاس: من 4 إلى 7 جنيه.

بطاطا: من 2 إلى 4 جنيه.

الثوم:  من 7 إلى 11 جنيه.

لفت: من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

بروكلي: من 5 إلى 8 جنيه.

بنجر: من 2 إلى 4 جنيه.

أسعار الفواكه

تفاح مصري: من 6 إلى 12 جنيه.

عنب بناتي أصفر: من 4.5 إلى 7.5  جنيه.

عنب بناتي أحمر: من 4.5 إلى 7.5 جنيه.

برتقال: من 3.5 ل 6.5 جنيه.

التفاح المستورد: من 23إلى 29 جنيه.

الكانتالوب: من 4 إلى 7 جنيه.

مانجو عويس:  من 15  إلى 25 جنيه.

بلح بارحي:  من 14 إلى 20 جنيه.

بلح رملي: من 7 إلى 10 جنيه.

بلح سماني: من 4 إلى 7 جنيه.

بلح سلمى: من 12 إلى 20 جنيه.

مانجو بلدي: من 7 إلى 10 جنيه.

ليمون بلدي: من 4 إلى 7 جنيه.

خوخ بلدي: من 5 إلى 11 جنيه.

الكيوي 19.5 جنيه.

موز صعيدي: من 9 إلى 13 جنيه.

موز بيكو: من 12 إلى 14 جنيه.

جريب فروت: من 11 إلى 15 جنيه.

مانجو زبدية: من 9 إلى 10 جنيه.

شمام: من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

تين برشومي: من 6 إلى 9 جنيه.

بلح سيوي: من 20 إلى 25 جنيه.

مانجو فص: من 25 إلى 45 جنيه.

مانجو سكري: من 9 إلى 15 جنيه.

أناناس: 35 جنيه.

رمان: من 7 إلى 10 جنيه.

كمثرى: من 5 إلى 13 جنيه.

جوافة: من 5 إلى 10 جنيه.

أفوكادو: من  50 إلى 70 جنيه.

زنجبيل: من 40 إلى 60 جنيه.

كريز: 20 جنيه.

خوخ مستورد: من 15 إلى 25 جنيه.

برقوق: من 20 إلى 30 جنيه.

برقوق مستورد: 22 جنيه.

نكترين بلدي: من 4 إلى 9 جنيه.

دوم: من 20 إلى 40 جنيه.

مريم الهنداوي

مرحبًا اسمي مريم محمود خريجة كلية التربية جامعة المنصورة، أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية.


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