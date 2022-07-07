أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس 7-7-2022 في سوق العبور

سنعرض لكم أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس بتاريخ 7 من شهر يوليو الجاري لعام 2022 في سوق العبور طبقًا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم

طماطم: من 1.5 إلى 3 جنيه.

بطاطس: من2.5 إلى 4 جنيه.

بصل: من 1 إلى 2.25 جنيه.

كوسة: من 5 إلى 8 جنيه.

فاصوليا: من 6 إلى 9 جنيه.

باذنجان بلدي: من 1.75 إلى 3.75 جنيه.

باذنجان رومي:من 1.75 إلى 2.75 جنيه.

فلفل رومي بلدي: من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

فلفل حامي بلدي: من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

ملوخية: من 3 إلى 5 جنيه.

خيار صوب: من 4 إلى 6 جنيه.

خيار بلدي: من 3 إلى 5 جنيه.

بامية: من 16 إلى 20 جنيه.

قلقاس: من 3 إلى 6 جنيه.

بطاطا: من 2 إلى 4 جنيه.

الثوم: من 7 إلى 11 جنيه.

لفت: من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

أسعار الفواكه اليوم

تفاح مصري: من 4 إلى 9 جنيه.

العنب: من 5 إلى 8.5 جنيه.

برتقال: من 3 ل 5 جنيه.

التفاح المستورد: من 23إلى 29 جنيه.

الكانتالوب: من 3 إلى 6 جنيه.

مانجو عويس: من 16 إلى 30 جنيه.

مانجو بلدي: من 7 إلى 10 جنيه.

ليمون بلدي: من 8 إلى 18 جنيه.

خوخ بلدي: من 4 إلى 10 جنيه.

الكيوي 19.5 جنيه.

موز صعيدي: من 8 إلى 12 جنيه.

جريب فروت: من 8 إلى 12 جنيه.

مانجو زبدية: من 13 إلى 17 جنيه.

شمام: من 3 إلى 4 جنيه.

تين برشومي: من 15 إلى 20 جنيه.

بلح سيوي: من 20 إلى 25 جنيه.

مانجو فص: من 30 إلى 40 جنيه.

مانجو سكري: من 15 إلى 20 جنيه.

أناناس: 35 جنيه.