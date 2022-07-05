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أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء 5-7-2022 في سوق العبور

مريم محمود

يبحث كثير من الناس عن أسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور، بسبب انخفاض الأسعار هناك، سنعرض لكم أسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور اليوم بتاريخ 5 من شهر يوليو الجاري لعام 2022  وفقا للموقع الرسمي للسوق، فتابعونا.

أسعار الخضروات

طماطم: من 1.5 إلى 2.7 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم الاثنين 4-7-2022 في سوق العبور

أسعار الفواكه اليوم الاثنين 4-7-2022 في سوق العبور

بطاطس: من2.5 إلى 4 جنيه.

بصل: من 1 إلى 2 جنيه.

كوسة:  من 5 إلى 7 جنيه.

فاصوليا: من 5 إلى 8 جنيه.

باذنجان بلدي: من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

باذنجان رومي: من 1 إلى 2 جنيه.

فلفل رومي بلدي: من 3 إلى 5.5 جنيه.

فلفل حامي بلدي: من 2 إلى 4 جنيه.

ملوخية: من 2 إلى 4 جنيه.

خيار صوب: من 3 إلى 5 جنيه.

خيار بلدي: من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

بامية: من 16 إلى 20 جنيه.

قلقاس: من 3 إلى 5 جنيه.

بطاطا: من 2 إلى 4 جنيه.

الثوم:  من 7 إلى 11 جنيه.

أسعار الفواكه

تفاح مصري: من 4 إلى 8 جنيه.

العنب: من 5 إلى 7.5 جنيه.

برتقال: من 3 ل 4.5 جنيه.

التفاح المستورد: من 23إلى 29 جنيه.

الكانتالوب: من 3 إلى 5.5 جنيه.

مانجو عويس:  من 20 إلى 26 جنيه.

مانجو بلدي: من 7 إلى 10 جنيه.

ليمون بلدي: من 7 إلى 17 جنيه.

خوج بلدي: من 4 إلى 9 جنيه.

الكيوي 19.5 جنيه.

موز صعيدي: من 8 إلى 12 جنيه.

جريب فروت: من 8 إلى 12 جنيه.

مانجو زبدية: من 13 إلى 15 جنيه.

شمام: من 3 إلى 4 جنيه.

تين برشومي: من 14 إلى 20 جنيه.

بلح سيوي: من 20 إلى 25 جنيه.

مانجو فص: من 30 إلى 40 جنيه.

مريم محمود

مرحبًا اسمي مريم محمود خريجة كلية التربية جامعة المنصورة، أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..


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