أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء 5-7-2022 في سوق العبور
يبحث كثير من الناس عن أسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور، بسبب انخفاض الأسعار هناك، سنعرض لكم أسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور اليوم بتاريخ 5 من شهر يوليو الجاري لعام 2022 وفقا للموقع الرسمي للسوق، فتابعونا.
أسعار الخضروات
طماطم: من 1.5 إلى 2.7 جنيه.
بطاطس: من2.5 إلى 4 جنيه.
بصل: من 1 إلى 2 جنيه.
كوسة: من 5 إلى 7 جنيه.
فاصوليا: من 5 إلى 8 جنيه.
باذنجان بلدي: من 1.5 إلى 2.5 جنيه.
باذنجان رومي: من 1 إلى 2 جنيه.
فلفل رومي بلدي: من 3 إلى 5.5 جنيه.
فلفل حامي بلدي: من 2 إلى 4 جنيه.
ملوخية: من 2 إلى 4 جنيه.
خيار صوب: من 3 إلى 5 جنيه.
خيار بلدي: من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
بامية: من 16 إلى 20 جنيه.
قلقاس: من 3 إلى 5 جنيه.
بطاطا: من 2 إلى 4 جنيه.
الثوم: من 7 إلى 11 جنيه.
أسعار الفواكه
تفاح مصري: من 4 إلى 8 جنيه.
العنب: من 5 إلى 7.5 جنيه.
برتقال: من 3 ل 4.5 جنيه.
التفاح المستورد: من 23إلى 29 جنيه.
الكانتالوب: من 3 إلى 5.5 جنيه.
مانجو عويس: من 20 إلى 26 جنيه.
مانجو بلدي: من 7 إلى 10 جنيه.
ليمون بلدي: من 7 إلى 17 جنيه.
خوج بلدي: من 4 إلى 9 جنيه.
الكيوي 19.5 جنيه.
موز صعيدي: من 8 إلى 12 جنيه.
جريب فروت: من 8 إلى 12 جنيه.
مانجو زبدية: من 13 إلى 15 جنيه.
شمام: من 3 إلى 4 جنيه.
تين برشومي: من 14 إلى 20 جنيه.
بلح سيوي: من 20 إلى 25 جنيه.
مانجو فص: من 30 إلى 40 جنيه.