أسعار الخضروات والفواكه اليوم الاثنين 8-8-2022 في سوق العبور

سنعرض لكم في هذا المقال قائمة بأسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور اليوم الاثنين 8-8-2022، طبقًا للموقع الرسمي الخاص بالسوق، فتابعونا.

أسعار الخضروات

طماطم: من 2.5 إلى 4.75 جنيه.

بطاطس: من2.5 إلى 4.5 جنيه.

بصل: من 1 إلى 2 جنيه.

كوسة: من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

جزر: من 3 إلى 5.5 جنيه.

فاصوليا: من 6 إلى 9 جنيه.

باذنجان بلدي: من 1.5 إلى 3 جنيه.

باذنجان رومي: من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

باذنجان أبيض: من 1.5 إلى 3 جنيه.

فلفل رومي بلدي: من 2 إلى 3.5 جنيه.

فلفل حامي بلدي: من 2 إلى 3.5 جنيه.

ملوخية: من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

خيار صوب: من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

خيار بلدي: من 3 إلى 5 جنيه.

بامية: من 16. إلى 22 جنيه.

قلقاس: من 3 إلى 7 جنيه.

بطاطا: من 2 إلى 4 جنيه.

الثوم: من 7 إلى 11 جنيه.

لفت: من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

أسعار الفواكه

تفاح مصري: من 5 إلى 11 جنيه.

العنب: من 4 إلى 8 جنيه.

برتقال: من 3.5 ل 6.5 جنيه.

التفاح المستورد: من 23إلى 29 جنيه.

الكانتالوب: من 4 إلى 7 جنيه.

مانجو عويس: من 20 إلى 40 جنيه.

بلح بارحي: 34 جنيه.

مانجو بلدي: من 8 إلى 10 جنيه.

ليمون بلدي: من 4 إلى 9 جنيه.

خوخ بلدي: من 5 إلى 11 جنيه.

الكيوي 19.5 جنيه.

موز صعيدي: من 8 إلى 13 جنيه.

جريب فروت: من 11 إلى 15 جنيه.

مانجو زبدية: من 10.5 إلى 12.5 جنيه.

شمام: من 3 إلى 4 جنيه.

تين برشومي: من 6 إلى 9 جنيه.

بلح سيوي: من 20 إلى 25 جنيه.

مانجو فص: من 30 إلى 50 جنيه.

مانجو سكري: من 11 إلى 17 جنيه.

أناناس: 35 جنيه.

رمان: من 7 إلى 10 جنيه.

كمثرى: من 5 إلى 13 جنيه.

جوافة: من 5 إلى 10 جنيه.

أفوكادو: 50 جنيه.

زنجبيل: 40 جنيه.