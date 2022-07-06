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أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأربعاء 6-7-2022 في سوق العبور

مريم محمود

سنعرض لكم أسعار الخضروات والفواكه اليوم بتاريخ 6 من شهر يوليو الجاري لعام 2022 في سوق العبور طبقًا للموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

طماطم: من 1.5 إلى 2.75 جنيه.
بطاطس: من 2.5 إلى 4 جنيه.
بصل: من 1 جنيه إلى 2.25 جنيه.
كوسة: من 5 جنيه إلى 8 جنيه.
فاصوليا: من 6 إلى 9 جنيه.
باذنجان بلدي: من 1.5 إلى 3.5 جنيه.
باذنجان رومي:من 1.5جنيه إلى 2.5 جنيه.
فلفل رومي بلدي: من 3 إلى 6 جنيه.
فلفل حامي بلدي: من 3 إلى 5 جنيه.
ملوخية: من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
خيار صوب: من 4 إلى 6 جنيه.
خيار بلدي: من 3 إلى 5 جنيه.
بامية: من 16 إلى 20 جنيه.
قلقاس: من 3 إلى 6 جنيه.
بطاطا: من 2 إلى 4 جنيه.
الثوم: من 7 إلى 11 جنيه.
لفت: من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم بالسوق

تعرف على أسعار الخُضار والفاكهة بسوق العبور اليوم

أسعار الفواكه اليوم

تفاح مصري: من 4 إلى 8 جنيه.
العنب: من 5 إلى 8 جنيه.
برتقال: من 3 ل 4.5 جنيه.
التفاح المستورد: من 23إلى 29 جنيه.
الكانتالوب: من 3 إلى 6 جنيه.
مانجو عويس: من 16 إلى 26 جنيه.
مانجو بلدي: من 7 إلى 10 جنيه.
ليمون بلدي: من 8 إلى 18 جنيه.
خوخ بلدي: من 4 إلى 10 جنيه.
الكيوي 19.5 جنيه.
موز صعيدي: من 8 إلى 12 جنيه.
جريب فروت: من 8 إلى 12 جنيه.
مانجو زبدية: من 13 إلى 15 جنيه.
شمام: من 3 إلى 4 جنيه.
تين برشومي: من 14 إلى 20 جنيه.
بلح سيوي: من 20 إلى 25 جنيه.
مانجو فص: من 30 إلى 40 جنيه.
مانجو سكري: من 15 إلى 20 جنيه.
أناناس: 35 جنيه.

مريم محمود

مرحبًا اسمي مريم محمود خريجة كلية التربية جامعة المنصورة، أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..


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