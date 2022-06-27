أسعار الخضروات اليوم الاثنين 27-6-2022 في سوق العبور

يبحث الكثير من ربات البيوت عن أسعار الخضراوات في سوق العبور، نظرًا لأن سعر الخضراوات في سوق العبور، يكون منخفضًا عن سعرها في الأسواق العادية، سنتناول في هذا المقال أسعار الخضراوات لهذا اليوم الاثنين بتاريخ 27-6-2022 في سوق العبور، وهي تتمثل في التالي:

أسعار الخضراوات اليوم الاثنين للكيلو في سوق العبور

الطماطم: ما بين 1.5 و2.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي: ما بين 3 و5 جنيه.

الفلفل الحار: من 3-4 جنيه للكيلو الواحد.

الفلفل الألوان: من 3-7 جنيها.

البامية: من 16-20 جنيهًا.

قلقاس: من 3-6 جنبه

ورق العنب: من 10 إلى 13 جنيهًا.

الثوم: من 7-11 جنيها.

البصل: ١-٢ جنيهًا.

البطاطس: ما بين 2.25 و3.5 جنيه.

الكوسة: من 5-7 جنيهاً.

الفاصوليا: بلغ سعرها ما بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي: من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات.

الباذنجان الرومي: من 1.5-2.5 جنيه.

الباذنجان الأبيض: من 1.5-3 جنيها.

الخيار الصوب: من 3.5- 6 جنيهات.

الخيار البلدي: من 2.5- 5 جنيهات

الجزر: من 2.5- 3.5 جنيه.

الملوخية: من 2.5-4.5 جنيها.