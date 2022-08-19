أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022 في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022 استقرار في الأسعار وذلك بعد استقرار اسعار مواد البناء في السوق المصري، ووصل متوسط اسعار طن الحديد 18300 جنية مصري، بعد إن وصل في وقت سابق إلي 21 ألف جنية مصري، وذلك بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بينما استقرت اسعار طن الأسمنت ما بين 1200 إلي 1500 جنية مصري.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 19 اغسطس 2022

نعرض لكم اسعار الحديد اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022 بالتزامن مع إعلان بعض شركات الحديد والصلب أسعار طن الحديد اليوم وهذا السعر يكون في حالة الشراء من أرض المصنع، بينما يزيد سعر الطن ما بين 200 إلي 400 جنية في حالة الشراء من الموزع.

سعر طن حديد عز 17670 جنيها للطن.

سعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن

سعر طن حديد المصريين 17570 جنيها للطن

سعر طن حديد المراكبي 17550 جنيها للطن.

سعر طن حديد العشري 17500.

سعر طن حديد الجيوشي 17300 جنية مصري.

سعر طن حديد مصر ستيل 15900 جنية مصري.

سعر طن حديد الاستثمار ما بين 17500 إلى 17700 جنية مصري.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 19 أغسطس

سعر طن أسمنت المسلح 1340 جنية.

سعر طن أسمنت النصر 1320 جنيه.

أسمنت المعلم 1300 جنيه للطن.

اسمنت وادى النيل 1330 جنيها للطن.

أسمنت المخصوص 1330 جنيها للطن

أسمنت أسوان 1300 جنيه للطن

أسمنت سيناء 1290 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1350 جنيها للطن

أسمنت السويدى 1350 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1280 جنيها للطن

الأسمنت المقاوم بين 1365 و1390 جنيهًا للطن.

الأسمنت الأبيض بين 2500 إلى 2600 جنيه.

وقد تزيد هذه الاسعار من 100 إلي 300 جنية مصري حسب المحافظة والموزيع الذي يتم شراء منه مواد البناء في كافة المحافظات بجمهورية مصر العربية.