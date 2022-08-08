أسعار الحديد اليوم الاثنين 8 أغسطس 2022 في مصر

شهد سعر الحديد انخفاضا طفيفا بعد فترة الانخفاضات المتتالية التي شهدها سوق الحديد في مصر، بينما ارتفع سعر الأسمنت الرمادي بنسبة طفيفة أيضا حيث وصل سعره في السوق المصري إلى 1418.64 جنيها.

أسعار الحديد اليوم في مصر :

سعر الحديد الاستثمارى للطن

17548.17 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو +39.08 جنيه.

سعر حديد عز للطن

17752.64جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو -164.08 جنيه.

سعر الأسمنت الرمادى للطن

1418.64 جنيه بقيمة تغيير في السعر نحو +27.52 جنيه.

أسعار الحديد تسليم أرض المصنع ليوم الإثنين 7-8-2022

سعر الحديد في مصر- الجيوشى بلغ 17900 جنيه للطن.

سعر الحديد في مصر- الخارجى 17850 جنيهًا للطن.

سعر طن حديد عنتر 17500 جنيه للطن.

سعر طن حديد المصريين 18070 جنيهًا للطن.

سعر طن حديد مصر ستيل 18000 جنيه للطن.

سعر طن حديد السويس 18070 جنيهًا للطن.

سعر طن حديد بشاى 18075 جنيهًا للطن.

سعر حديد العشرى 18000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:

شهدت تحركا بعدما وصل سعر الأسمنت الرمادى إلى 1353.45 جنيه بقيمة تغيير في السعر نحو -54.75 جنيه

وصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح 1550 جنيهًا للطن

النصر 1480 جنيهًا للطن

قنا 1340 جنيها للطن

السويس 1370 جنيها للطن.

بلغ أسمنت السويدي أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن، والمخصوص 1380 جنيهًا للطن، والممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان 1390 جنيهًا للطن.