أسعار البنزين الجديدة بعد زيادتها 25 قرش مع ثبات سعر السولار

نشرت جريدة الوقائع المصرية الأسعار الجديدة للبنزين وهذا حسب قرار وزير البترول والثروة المعدنية المصري “طارق الملا”، حيث تم زيادة سعر لتر البنزين 25 قرش لكل من بنزين 80 و92 و95، مع ثبوت سعر السولار كما هو دون زيادة، وفيما يلي سوف نتعرف على سعر البنزين بعد الزيادة الجديدة.

أسعار البنزين بعد التعديل

تم زيادة سعر البنزين 25 قرش لجميع الفئات، فيما تم تثبيت سعر لتر السولار ليكون 6.75 جنيه مصري دون أي تعديل، لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي:

لتر بنزين 80 7 جنيه مصري بدلًا من 6.75 جنيه لتر بنزين 92 8.25 جنيه مصري بدلًا من 8 جنيه لتر بنزين 95 9.25 جنيه مصري بدلًا من 9 جنيه طن المازوت للقطاع الصناعي 4200 جنيه مصري متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات 3.75 جنيه مصري

موعد تطبيق قرار زيادة سعر البنزين

سيتم تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين في تمام الساعة التاسعة صباحًا ليوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر لعام 2021، من المحتمل أن يترتب على هذا القرار زيادة أجرة المواصلات بالإضافة لزيادة سعر بعض المنتجات بسبب زيادة تكلفة نقل البضائع.

من الجدير بالذكر أن اخر زيادة لأسعار البنزين كانت بتاريخ 23 يوليو السابق، ومن المعايير التي تحدد سعر لتر البنزين هو متوسط سعر خام البرنت في السوق العالمي بالإضافة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ويتم الاجتماع كل 3 شهور لتحديد سعر البنزين سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو تثبيت السعر كما هو.