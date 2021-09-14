أسعار أسماك اليوم الثلاثاء الموافق 14 من سبتمبر 2021 في العاشر من رمضان
أسعار أسماك اليوم في العاشر من رمضان ضمن سلسلة أسعار الأسماك في محافظات مصر جميعا وأشهرهم بورسعيد والإسكندرية والسويس واليوم نستعرض أسعار السمك في أسواق العاشر من رمضان المشهورة بتوافر أنواع متنوعة من جميع الأسماك والبحريات شهية الطعم مثل المكرونة والبلطي والحنشان والفسفور بجميع أنواعه جمبري وكابوريا وتفاوتت أسعار البلطي اليوم لتسجل 24 جنيه للكيلو حجم صغير ووصلت إلى 28 جنيه لكيلو الحجم الكبير والبوري يبدأ من 35 جنيه إلى 80 جنيه للكيلو حسب الحجم ولمحبي الجمبري توافرت أنواع عديدة بلدي ومستورد بداية من 100 جنيه حتى 230 جنيه للجامبو، والآن نستعرض قائمة أسعار الأسماك في العاشر من رمضان اليوم الثلاثاء الموافق 14 من سبتمبر 2021.
|الصنف
|السعر بالجنيه
|شعور
|130
|بربوني
|100
|شبار
|13
|بلطي
|24
|بلطي كبير
|26
|بلطي جامبو
|27
|جمبري بلدي وسط
|90
|جمبري يمني
|100
|جمبري وسط
|125
|جمبري فريش
|135
|جمبري بلدي كبير
|155
|جمبري عتيبي
|230
|بيض سبيط
|165
|بوري صغير
|35
|بوري كبير
|65
|بوري جامبو
|70
|ماكريل
|38
|سردين مستورد كبير
|25
|شبار اخضر
|20
|شبار اخضر
|35
|شبار اخضر كبير
|50
|شبار اخضر سوبر
|60
|سبيط بلدي
|140
|اخطبوط
|50
|باسا بلدي
|35
|قاروص قنال
|35
|مبروكة
|15
|قشر بياض كبير
|85
|باغة
|25
|رقاد
|25
|بغبغان
|15
|سهلية
|65
|دنيس
|65
|دنيس قنال
|150
|لوت قنال
|75
|ديراك
|55
|بياض عبيدي
|65
|مرجان
|65
|كابوريا مبطرخة
|115
|مكرونة
|65
|موسي
|120