أسعار أسماك اليوم الثلاثاء الموافق 14 من سبتمبر 2021 في العاشر من رمضان

بواسطة حازم دياب

أسعار أسماك اليوم في العاشر من رمضان ضمن سلسلة أسعار الأسماك في محافظات مصر جميعا وأشهرهم بورسعيد والإسكندرية والسويس واليوم نستعرض أسعار السمك في أسواق العاشر من رمضان المشهورة بتوافر أنواع متنوعة من جميع الأسماك والبحريات شهية الطعم مثل المكرونة والبلطي والحنشان والفسفور بجميع أنواعه جمبري وكابوريا وتفاوتت أسعار البلطي اليوم لتسجل 24 جنيه للكيلو حجم صغير ووصلت إلى 28 جنيه لكيلو الحجم الكبير والبوري يبدأ من 35 جنيه إلى 80 جنيه للكيلو حسب الحجم ولمحبي الجمبري توافرت أنواع عديدة بلدي ومستورد بداية من 100 جنيه حتى 230 جنيه للجامبو، والآن نستعرض قائمة أسعار الأسماك في العاشر من رمضان اليوم الثلاثاء الموافق 14 من سبتمبر 2021.

أسعار أسماك اليوم الثلاثاء الموافق 14 من سبتمبر 2021 في العاشر من رمضان 1 14/9/2021 - 2:26 م
الصنف السعر بالجنيه
شعور 130
بربوني 100
شبار 13
بلطي 24
بلطي كبير 26
بلطي جامبو 27
جمبري بلدي وسط 90
جمبري يمني 100
جمبري وسط 125
جمبري فريش 135
جمبري بلدي كبير 155
جمبري عتيبي 230
بيض سبيط 165
بوري صغير 35
بوري كبير 65
بوري جامبو 70
ماكريل 38
سردين مستورد كبير 25
شبار اخضر 20
شبار اخضر 35
شبار اخضر كبير 50
شبار اخضر سوبر 60
سبيط بلدي 140
اخطبوط 50
باسا بلدي 35
قاروص قنال 35
مبروكة 15
قشر بياض كبير 85
باغة 25
رقاد 25
بغبغان 15
سهلية 65
دنيس 65
دنيس قنال 150
لوت قنال 75
ديراك 55
بياض عبيدي 65
مرجان 65
كابوريا مبطرخة 115
مكرونة 65
موسي 120

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حازم دياب

محرر بموقع نجوم مصرية منذ عام 2009 أهتم بموضوعات التكنولوجيا وآخر ما توصلت إليه التقنية.