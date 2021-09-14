أسعار أسماك اليوم الثلاثاء الموافق 14 من سبتمبر 2021 في العاشر من رمضان

أسعار أسماك اليوم في العاشر من رمضان ضمن سلسلة أسعار الأسماك في محافظات مصر جميعا وأشهرهم بورسعيد والإسكندرية والسويس واليوم نستعرض أسعار السمك في أسواق العاشر من رمضان المشهورة بتوافر أنواع متنوعة من جميع الأسماك والبحريات شهية الطعم مثل المكرونة والبلطي والحنشان والفسفور بجميع أنواعه جمبري وكابوريا وتفاوتت أسعار البلطي اليوم لتسجل 24 جنيه للكيلو حجم صغير ووصلت إلى 28 جنيه لكيلو الحجم الكبير والبوري يبدأ من 35 جنيه إلى 80 جنيه للكيلو حسب الحجم ولمحبي الجمبري توافرت أنواع عديدة بلدي ومستورد بداية من 100 جنيه حتى 230 جنيه للجامبو، والآن نستعرض قائمة أسعار الأسماك في العاشر من رمضان اليوم الثلاثاء الموافق 14 من سبتمبر 2021.

الصنف السعر بالجنيه شعور 130 بربوني 100 شبار 13 بلطي 24 بلطي كبير 26 بلطي جامبو 27 جمبري بلدي وسط 90 جمبري يمني 100 جمبري وسط 125 جمبري فريش 135 جمبري بلدي كبير 155 جمبري عتيبي 230 بيض سبيط 165 بوري صغير 35 بوري كبير 65 بوري جامبو 70 ماكريل 38 سردين مستورد كبير 25 شبار اخضر 20 شبار اخضر 35 شبار اخضر كبير 50 شبار اخضر سوبر 60 سبيط بلدي 140 اخطبوط 50 باسا بلدي 35 قاروص قنال 35 مبروكة 15 قشر بياض كبير 85 باغة 25 رقاد 25 بغبغان 15 سهلية 65 دنيس 65 دنيس قنال 150 لوت قنال 75 ديراك 55 بياض عبيدي 65 مرجان 65 كابوريا مبطرخة 115 مكرونة 65 موسي 120