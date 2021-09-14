أسعار أسماك اليوم الثلاثاء الموافق 14 من سبتمبر 2021 في الإسكندرية

بواسطة حازم دياب

محبي وعشاق الأسماك مع موعد اليوم مع آخر أسعار الأسماك في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 14 من سبتمبر حيث ننقل لكم أفضل أسعار الأسماك اليوم بأفضل جودة بجميع الأنواع البلدي الممتاز والمستورد الأصلي حيث سجلت اليوم أسعار سمك البلطي 40 جنيه للكيلو وتباين سعر سمك ما بين 140 إلى 160 حسب الحجم وكانت أسعار الدراج 80 جنيه للكيلو ولعشاق الفسفور تراوحت أسعار الجمبري ما بين 160 إلى 280 للجمبري الجامبو القزاز و 160 جنيه للكابوريا نتي حجم كبير، والآن نترككم مع قائمة أسعار الأسماك في الإسكندرية مع العلم أنه قد تختلف وتتفاوت أسعار الأسماك حسب التاجر وجودة الأسماك الموجودة.

أسعار أسماك اليوم الثلاثاء الموافق 14 من سبتمبر 2021 في الإسكندرية

قائمة أسعار أسماك اليوم في ألإسكندرية

الصنف السعر بالجنيه 
جمبري احمر 170
بربوني وسط 150
غتفيش 75
كليماري كبير 150
بوري بحر 75
بلطي 40
جمبري ابيض 130
جمبري ازاز 280
جمبري مزارع 200
موسي 160
سيوف 120
كابوريا 190
غطيان موسي كبير 280
سبيط 160
قاروص كبير 160
قاروص وسط 140
شراغيش كبير 100
دنيس 160
جرادي 160
مياس 140
مياس كبير 160
مياره 90
تونة 60
لوت 90
دراج 80
سردين 60
جندوفلي بلدي 120
اناشي 130

أسعار أسماك اليوم الثلاثاء الموافق 14 من سبتمبر 2021 في الإسكندرية 1 14/9/2021 - 1:01 م أسعار أسماك اليوم الثلاثاء الموافق 14 من سبتمبر 2021 في الإسكندرية 2 14/9/2021 - 1:01 م أسعار أسماك اليوم الثلاثاء الموافق 14 من سبتمبر 2021 في الإسكندرية 3 14/9/2021 - 1:01 م أسعار أسماك اليوم الثلاثاء الموافق 14 من سبتمبر 2021 في الإسكندرية 4 14/9/2021 - 1:01 م أسعار أسماك اليوم الثلاثاء الموافق 14 من سبتمبر 2021 في الإسكندرية 5 14/9/2021 - 1:01 م



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حازم دياب

محرر بموقع نجوم مصرية منذ عام 2009 أهتم بموضوعات التكنولوجيا وآخر ما توصلت إليه التقنية.