أسعار أسماك اليوم الثلاثاء الموافق 14 من سبتمبر 2021 في الإسكندرية
محبي وعشاق الأسماك مع موعد اليوم مع آخر أسعار الأسماك في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 14 من سبتمبر حيث ننقل لكم أفضل أسعار الأسماك اليوم بأفضل جودة بجميع الأنواع البلدي الممتاز والمستورد الأصلي حيث سجلت اليوم أسعار سمك البلطي 40 جنيه للكيلو وتباين سعر سمك ما بين 140 إلى 160 حسب الحجم وكانت أسعار الدراج 80 جنيه للكيلو ولعشاق الفسفور تراوحت أسعار الجمبري ما بين 160 إلى 280 للجمبري الجامبو القزاز و 160 جنيه للكابوريا نتي حجم كبير، والآن نترككم مع قائمة أسعار الأسماك في الإسكندرية مع العلم أنه قد تختلف وتتفاوت أسعار الأسماك حسب التاجر وجودة الأسماك الموجودة.
قائمة أسعار أسماك اليوم في ألإسكندرية
|الصنف
|السعر بالجنيه
|جمبري احمر
|170
|بربوني وسط
|150
|غتفيش
|75
|كليماري كبير
|150
|بوري بحر
|75
|بلطي
|40
|جمبري ابيض
|130
|جمبري ازاز
|280
|جمبري مزارع
|200
|موسي
|160
|سيوف
|120
|كابوريا
|190
|غطيان موسي كبير
|280
|سبيط
|160
|قاروص كبير
|160
|قاروص وسط
|140
|شراغيش كبير
|100
|دنيس
|160
|جرادي
|160
|مياس
|140
|مياس كبير
|160
|مياره
|90
|تونة
|60
|لوت
|90
|دراج
|80
|سردين
|60
|جندوفلي بلدي
|120
|اناشي
|130