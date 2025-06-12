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أساتذتي أصحاب الفضل.. محمود الشريف يفاجئ زاهي حواس بسؤال: من الأقرب لقلبك؟

صلاح عريان

فاجأ الإعلامي محمود الشريف، الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، بسؤال مباشر على الهواء، “من الأقرب لقلب الدكتور زاهي حواس؟ وهل في حد من الأسرة تأثر بشخصيتك؟”.

 

ورد “حواس”، خلال لقائه مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج “مراسي”، المُذاع عبر شاشة “النهار”، على سؤال الإعلامي، مؤكدًا أنه لا يحب المبالغة في تقديم نفسه، قائلاً: “أنا إنسان عادي وبسيط، متخصص في الآثار، وتحديدًا في الأهرامات، وليس أكثر من ذلك”، مشيرًا إلى أن له العديد من المؤلفات في مجالي الآثار والسياحة، لكنها جزء من مسيرته الأكاديمية لا أكثر.

 

وأوضح أن لا أحد من أولاده أو أفراد أسرته اتجه إلى مجال الآثار، قائلاً: “دراستهم وأعمالهم بعيدة تمامًا عن تخصصي”، ولم يتردد في ذكر من يعتبرهم الأقرب إلى قلبه، مؤكدًا أن أساتذته هم أصحاب الفضل الأكبر في تشكيل شخصيته العلمية والإنسانية، قائلاً: “الفضل فيما وصلت إليه يعود إلى من علّموني”.

 

وكشف الدكتور زاهي حواس، عن محطات من حياته الشخصية والمهنية، مؤكدًا أن البصمة الحقيقية يتركها المعلمون، لا الأضواء.


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عن الكاتب:
صلاح عريان

محرر صحفي ومعد برامج ... حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة الأزهر ... للتواصل واتس آب 01123477757

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