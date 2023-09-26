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عاجل بالفيديو.. أرملة أشرف مصيلحي تبكي على الهواء “كان بيعطيني أمان حتى لو بيعملش حاجة”

صلاح عريان

كشفت المخرجة منال الصيفي أرملة الفنان الراحل أشرف مصيلحي عن علاقته به زوجها في آخر أيامه بعدما اشتدت عليه المرض، وذلك خلال استضافتها ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر قناة اون، مؤكدة بأنه كان يعطيها الأمان وهي تبكي على الهواء.

- صورة 2 - عاجل بالفيديو.. أرملة أشرف مصيلحي تبكي على الهواء "كان بيعطيني أمان حتى لو بيعملش حاجة"

منال الصيفي أرملة أشرف مصيلحي - المصدر: برنامج كلمة أخيرة

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- صورة 1 - عاجل بالفيديو.. أرملة أشرف مصيلحي تبكي على الهواء "كان بيعطيني أمان حتى لو بيعملش حاجة"
منال الصيفي أرملة أشرف مصيلحي – المصدر: برنامج كلمة أخيرة

منال الصيفي: أنا مرتاحه وكل يوم بدعيله وهو معانا أشرف معانا

وقالت المخرجة منال الصيفي خلال استضافتها بالبرنامج.. “مهما كان وجوده كان حلو مهما كان.. حقيقي أنا مرتاحه وكل يوم بدعيله وهو معانا أشرف معانا وبنقعد نتفرج على فيديوهاته وبنتكلم عنه يعني هو ممشيش من وسطنا وروحه دايمًا موجوده معانا”.

منال الصيفي: وجوده كان بيعطين أمان حتى لو مش بيعمل حاجة

وأضافت أرملة الفنان الراحل أشرف مصيلحي وهي تبكي على الهواء قائلة.. “هو كان قاعد في أوضة في آخر أيامه، وآخر أسبوع أولاده مكانوش بيدخلوله علشان الالتهاب الرئوي كان حاد جدًا فالأولاد مكانوش بيدخلوله فتعودنا اننا مندخلهوش بس ليه إحساس تاني وهو مش موجود هو وجوده كان بيعطين أمان حتى لو مش بيعمل حاجة”.

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صلاح عريان

محرر صحفي منذ عام ٢٠١٨ ومعد برامج منذ عام ٢٠١٩ حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة الأزهر ٢٠٢٠.

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