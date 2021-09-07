الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في جمهورية مصر العربية من الشركات الرائدة في تنقيه المياه جانب أنها تقوم بحل مشكلات المياه فضل عن تقديم الكثير من الخدمات المواطنين الذي لديهم مشاكل في المياه فقد خصصه الشركة صندوق للشكاوى في حاله حدوث أي مشكلة وفي هذا المقال سوف نلقي الضوء على أرقام التواصل مع شركة المياه في مصر 2022.

أرقام التواصل مع شركة المياه في مصر2022

• رقم الهاتف: 24583596/24583591.

• رقم الفاكس: 24583884/02.

• رقم للواتس: ٠١٢٢٠٩٠٦٦٦٨.

• رقم الخط الساخن: ١٧٥/١٢٥.

• ويمكن التواصل على الموقع الإلكتروني hcww. com. eg لشركة المياه والشرب.

خطوات تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني لشركة المياه

1. انتقل إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب.

2. قم بكتابه البيانات المطلوبة الخاصة بك وهي رقم الهاتف.

3. اكتب الاسم ورقم هاتف المنزل.

4. اكتب العنوان واسم الشارع ورقم الشقه.

5. ثم اكتب البريد الإلكتروني ورقم البطاقة الشخصية ونوع الشكوى وتصنيف الشكوى.

6. وهناك مربع مخصص لكتابة الملاحظات.

7. انقر على إرسال الشكوى.

8. وإذا كنت تريد متابعة الشكوى انقر على زر متابعة الشكوى وحدد البحث عن طريق رقم الشكوى أو عن طريق البريد الإلكتروني أثناء الضغط على زر بحث.

خطوات معرفة سعر فاتورة المياه

1. اذهب إلى موقع شركة المياه والصرف الصحي كما ذكرنا سابقا.

2. اضغط على زر احسب فاتورتك بنفسك.

3. ثم قم باختيار نوع النشاط إذا كان محليا أو تجاريا أو حكوميا أو خدميا أو سياحية أو غير ذلك.

4. في المربع التالي قم بكتابه القراءة الحالية.

5. واكتب القراءة السابقة أيضا.

6. اكتب عدد وحدات الشقة.

7. أختر حاله الصرف سواء كانت مخدومه أم لا.

8. اكتب كمية المياه المستهلك واستهلاك الوحدة.

9. اختر خدمات المنظم واستدامه الخدمة بالإضافة إلى القيمة الجمالية.

10. سوف يتم عرض رسوم فاتورة المياه المستهلك.

11. وإذا لم يتم عرض قيمة الحساب يمكنك التواصل مع خدمة العملاء أو الخط الساخن.