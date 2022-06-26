أخر صورة لعروس كفر الشيخ قبل وفاتها بدقائق

شهدت أمس قرية البياض التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ لحظات حزينة بعد وفاة عروس أثناء كتب كتابها، وكشف محسن كامل أبو أحمد شقيق العروس “بوسي” اللحظات الأخيرة للعروس قبل وفاتها لحظة عقد قرانها.

العروس لم تكن تعاني من أي أمراض

وقال أخو العروس أنها لم تكن تعاني من أي أمراض عضوية، وأنها على العكس كانت في غاية السعادة أثناء عقد قرانها، فعندما وصل عريسها استقبلته بابتسامة سعادة ورضا، يبدو أنها كانت ابتسامة الوداع التي وهبتها العروس لعريسها.

وعن كيفية اكتشاف وفاة أخته قال أخو العروس “”كنا نستعد لعقد القران ولحظات توقيع العريس والشهود على قسيمة الزواج، وطلب المأذون توقيعها على وثيقة الزواج، ودخل إليها كوكيل عنها فوجد الابتسامة على وجهها، وحينما تحدث إليها وجدها فارقت الحياة”.

سكتة قلبية كانت سبب الوفاة

وتابع أخو العروس أنهم قاموا بنقل العروس بسرعة لمستشفى دسوق العام، وبعد الكشف الطبي عليها تبين أنها فارقت الحياة بالفعل، لتسود حالة من الحزن على الجميع الذي تمنى أن تكون عروس بالجنة.

أخر صورة للعروس

وكانت أخر صورة تم التقاطها للعروس قبل وفاتها بدقائق، هي الصورة التي جمعت بينها وبين أخيها وخطيبها، وظهرت من خلالها وعلى وجهها ابتسامة هادئة، لتكون أخر ذكرى تطرقها للجميع.