أهم أخبار مصر اليوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022

تنوعت أهم أخبار مصر اليوم الجمعة ما بين بحث المواطنين عن حالة الطقس خاصة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وكذلك قيام السيسي بتعزية اليابان، وكان للرياضة نصيب من اهتمامات الشارع المصري اليوم خاصة في ظل بحث المنتخب المصري عن مدير فني جديد، هذا إلى جانب أسعار الذهب والدولار والتي أصبحت من ضمن الاهتمامات اليومية للمواطنين المصريين مع زيادة أسعارها في الفترة الأخيرة.

حالة الطقس أول يوم العيد والقاهرة تسجل 37 درجة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الأيام القادمة ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة على محافظات مصر، ويتوقع أن يستمر الارتفاع خلال أيام عيد الأضحى المبارك ابتداءا من غداً السبت، كما أكدت الهيئة أن مصر ستشهد ارتفاع ملحوظ في الرطوبة مما يجعل الإحساس بالحرارة أعلى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة المتوقعة غداً في القاهرة هي 37 درجة مئوية العظمى والمحسوسة 40 والصغرى 25 درجة، أما الإسكندرية 32 درجة مئوية العظمي والمحسوسة 35 والصغرى 23 درجة مئوية، وتشهد محافظات السعيد ارتفاعاً أكبر في درجات الحرارة العظمي والصغرى.

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الرئيس السيسي يعزي دولة اليابان لفقدان رئيس الوزراء السابق

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن حزنه الشديد بسبب وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إثر عملية إغتيال، وقال الرئيس عبر صفحته في مواقع التواصل الإجتماعي: “لقد كان شينزو آبي صديقاً مخلصاً لمصر، محباً لها، داعماً لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، في عهده، تطوراً غير مسبوق على جميع الأصعدة”.

وأضاف الرئيس السيسي قائلا: “إنني أعزي الشعب الياباني الصديق لفقدانه مثل هذا القائد العظيم، وأؤكد أن مصر لن تنسى ما قدمه شينزو آبي من جهود مخلصة لتعزيز تعاوننا، وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغى”.

روي فيتوريا يقترب من تدريب المنتخب المصري

اقترب المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي السابق من تدريب المنتخب المصري، وكشف مصادر أنه تم التواصل مع فيتوريا من قبل مسئولو اتحاد الكرة المصري وتم الاتفاق على تدريب المنتخب، ومن المقرر أن يحضر المدير الفني الجديد للمنتخب بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

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وكان قد اعتذر أكثر من مدرب عن تدريب المنتخب المصري بسبب المشاكل الأخيرة التي دارت بين مسئولي إتحاد الكرة مع البرتغالي كارلوس كيروش، لذا يسعى حازم إمام المكلف بالتعاقد مع المدير الفني للتعاقد مع فيتوريا صاحب الخبرات الكبيرة والإمكانيات الجيدة.

الأوقاف تستعد لصلاة العيد بالمساجد والساحات الكبرى

أوضح الدكتور هشام عبدالعزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن الوزارة على أتم استعد لصلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات، مؤكداً أن جميع المديريات تم إبلاغها بالتعليمات الخاصة بصلاة العيد وأن الجميع على أتم استعداد لأداء الصلاة في المساجد والساحات الكبرى.

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وتًقام صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 5:26 بتوقيت القاهرة والجيزة، أما في الإسكندرية تُقام صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 5:28 صباحاً وبورسعيد 5:19 صباحاً أما في محافظة السويس تُقام في تمام الساعة 5:21.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

قفز سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 8 يوليو 10 جنيهات مره واحدة حيث سجل أعلى مستوياته اليوم، حيث سجل سعر الجرام ارتفاعاً صباح اليوم يقدر ب 15 جنيهاً إلا أنه سجل ارتفاعاً أخراً ب 10 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم ليسجل زيادة قدرها 25 جنيه اليوم.

ووصل سعر الجرام اليوم عيار 14 إلى 660 جنيه مصري، أما عيار 18 وصل إلى 848 جنيه مصري، وسجل عيار 21 سعر 990 جنيهاً مصرياً وصعد عيار 21 إلى 1131 جنيه مصري.

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سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 8 يوليو

استقر سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية وارتفع سعر صرف الدولار في ينك وحيد هو بنك البركة بينما تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس، حيث جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري كالتالي:

البنك التجاري الدولي: 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.83 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و18.91 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.86 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.84 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك الأهلي المصري: 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.84 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.