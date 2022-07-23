أخبار تقنية وسعودية تهم المصريين داخل مصر والمقيمين بالمملكة

تتنوع الأخبار التقنية التي تحظى بنسب بحث كبيرة حيث يتفاعل المستخدمون مع التحديثات والأمور التقنية، وفي هذا المقال سنعرض لكم عدد من المواضيع الهامة التي تخص الأمور التقنية، حيث سنعرض لكم بعض مشاكل تطبيق الفيس بوك ومشكلة كلمة المرور ورقم الهاتف، بالإضافة إلى تطبيق ال سناب شات الذي سنتطرق له هو الأخر.

خاصية استرجاع حساب سناب شات

يبحث البعض عن كيفية استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال، ويعتبر التطبيق سناب شات واحد من أهم التطبيقات الذي يحظى بنسب استخدام عالية في الوطن العربي، ووصل مستخدمي التطبيق إلى أكثر من 150 مليون مستخدم لهذا التطبيق الخاص بالصور والفيديوهات، ونظراً للتحديثات المستمرة والتطوير الدائم في التطبيق فإن نسب المشاهدة اليومية ارتفعت بنسبة 400%.

وينسى البعض أحياناً كلمات المرور الخاصة بحساباتهم فيضطر إلى تغيير كلمة السر الأخيرة، وللتغيير يجب على المستخدم الدخول على صفحة التطبيق واختيار نسيت كلمة السر ومن ثم يرسل التطبيق رقم يتحقق فيه أنك صاحب الهاتف، ثم يتيح لك كتابة الرقم للتحقق والمتابعة لكتابة الرقم السري.

تفاصيل عن ستريك سناب شات

يعد سناب شات واحداً من أهم التطبيقات كما ذكرنا ويتمتع بشعبية عالية بين التطبيقات لما فيه من أدوات مميزة جداً، ويتساءل البعض حالياً وش معنى ستريك سناب، نجيب على الاستفسار حيث أن ستريك سناب شات من أهم الأدوات الحديثة التي أضافها مطورو تطبيق ال سناب شات، وتعد هذه الأداء غير معروفة للبعض حيث يبحث عنها البعض للاستفادة منها ويجهلها أخرون بسبب اعتماد هذه الخاصية في وقت متأخر.

وتعتبر ستريك سناب شات خاصية مميزة جديدة من سناب شات، حيث معني هذه الخاصية أنك إذا كنت تراسل شخصاً ما يومياً وترسلا لبعضكما البعض الصور والفيديوهات فإنه يظهر بجانب الإيموجي علامة نار مشتعلة ويتواجد رقم هذا الرقم يدل على عدد الأيام الذي تم التواصل بينكما تتابعاً، وإذا تم قطع التواصل وعدم إرسال الصور والفيديوهات يوم واحد فيقوم التطبيق بإرسال إشعار للمستخدم بضرورة الإرسال والمتابعة، وتعد هذه الخاصية مميزة للبعض حيث أنه تعتبر من الأدوات الجديدة في سناب شات.

حساب الفيس بوك والبحث عنه برقم الهاتف

يسجل مستخدمي فيس بوك دائماً حساباتهم برقم الهاتف، ويتمكن المستخدم من البحث عن حساب فيس بوك عن طريق رقم الهاتف بدلاً من استخدام الاسم، ويعتبر فيس بوك المنصة الأولى عالمياً التي تتصدر المشهد في مواقع التواصل الاجتماعي منذ أعوام كثيرة جداً، ويعتبر الفيسوك مكاناً يجمع بين الأصدقاء لمشاركة جميع المناسبات والمراسلة بين بعضهم البعض، وانتشر فيسبوك في جميع أرجاء العالم منذ عام 2003 ولا يزال ينتشر بين الناس، ويقوم مطوري الفيسبوك بتحديثات كبيرة يومياً لتقديم أفضل خدمة للمستخدم.

وتعتبر طريقة البحث برقم الهاتف سهلة وبسيطة جداً حيث يدخل المستخدم على صفحة مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ثم ينقر على المنطقة المخصصة للبحث ويبادر بكتابة رقم الهاتف ليظهر له الحساب باسم المستخدم الذي يبحث عنه، وتعد ذلك طريقة سهلة لرواد موقع التواصل فيسبوك.

مشكلة نسيان كلمة مرور فيسبوك

تعتبر أكبر مشكلة تواجه مستخدمو الفيسبوك هي كيفية استرجاع حساب فيس بوك نسيت كلمة السر، وتعتبر هذه المشكلة من أصعب المشاكل التي تواجه مستخدم حساب الفيسبوك حيث أن نسيان كلمة السر يتطلب رقم الهاتف لاسترداد كلمة السر وإضافة كلمة سر جديدة للحساب.

ويعد إغلاق الهاتف مشكلة لبعض المستخدمين الذين ينسون كلمة السر حيث يضطر المستخدم للتوجه إلى الدعم الفني فيسبوك ومحاولة حل هذه المشكلة التي تواجه كثير من المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

بعض المواضيع التي تهم المصريين في المملكة

يبحث البعض عن عدد من الأمور التي تخص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتساءل البعض عن طرق الاستعلام عن الإقامة، كما أن البحث عن مخالفات المرور وما يخص المرور أمر هام يبحث عن الكثيرون، بالإضافة إلى منصة أبشر الإلكترونية التي تحظى باهتمام كبير لما تقدمه من خدمات هائلة، وأيضاً فاتورة الكهرباء واهتمام البعض بالاستعلام عنها للدفع.

طرق الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يتساءل بعض المقيمين عن طريقة سهلة وبسيطة تمكنهم من استعلام عن صلاحية الإقامة دون الدخول لأبشر، وتعد الإقامة من أهم الأمور التي يهتم بها المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حيث يستمر البحث عن طرق الاستعلام حتى لا تنتهي الإقامة ويتعرض المواطن للعقوبة التي قد تصل أحياناً إلى الترحيل النهائي، ولا شك أن المملكة وفرت هذه الخدمات عبر الإنترنت لتسهيل الخدمات والوقت والجهد على المواطن.

وتقدم المملكة خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة دون الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، حيث يستطيع المواطن من الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط عن طريق موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخطوات سهلة وبسيطة جداً يتمكن الجميع من الاستعلام في وقت قصير.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

يبحث عدد كبير من المواطنين داخل المملكة عن رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، ويتمكن المواطن من البحث عن الرقم بطرق سهلة وبسيطة تقدمها المملكة بطريقة إلكترونية تجعل المواطن ينجز كل أوراقه بسهولة كبيرة، وأصبح المواطن لا يحتاج إلى زيارة مكتب المرور للاستعلام أو التحرك من مكانه فقط يستخدم الإنترنت ويختار الخدمة التي يريدها.

وتوفر الوزارة أرقاماً خاصة بالاستعلام عن المخالفات المرورية حيث يتمكن المواطن من الاتصال ومعرفة ما يلزم من خلال الاتصال على رقم 920020405 أو من خلال هذا الرقم 00966114419688، كما يمكنه الاستعلام من خلال الاتصال برقم 989 ومن ثم اتباع جميع التعليمات الموضحة في رسالة صوتية ومن بعدها الضغط على رز شباك # ليتمكن بعدها من معرفة كل ما يريد.

تطبيق أبشر وتفعيله عبر الجوال

يبحث البعض من مواطني المملكة عن تفعيل أبشر عن طريق الجوال، ذلك الميزة التي أضافتها المملكة العربية السعودية لتسهيل الخدمات على المواطنين، ويعتبر تطبيق أبشر واحد من أهم التطبيقات التي تخدم عدد كبير جداً من المواطنين، ويقدم التطبيق الخدمات بصورة سهلة وبسيطة جداً.

ومن الأمور التي توفرها المملكة للمواطنين هي عملية ربط تطبيق أبشر برقم الهاتف حيث يستطيع المستخدم أن يربط رقمه بالتطبيق ويستفيد من الخدمات الذي يقدمها التطبيق.

الاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء

أصبحت عملية استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب عملية سهلة جداً وبسيطة، حيث يتمكن المواطن السعودي من الاستعلام عن استهلاكه الشهري من الكهرباء عبر الإنترنت بطريقة بسيطة، يأتي ذلك في إطار محاولات المملكة العربية السعودية في تأكيد نظام التحول الرقمي الذي أضبحت معظم خدمات المملكة تتبعه، وتعتبر فاتورة الكهرباء أمر هام بالنسبة للكثير من المواطنين حيث يبحث الجميع عن الفاتورة للتسديد الفوري في المواعيد اللازمة حتى لا يتعرض المواطن للغرامة.

ويتمكن المواطن من الدخول على الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية وإدخال رقم الحساب الخاص به ومن ثم الاستعلام عن الفاتورة، كما يمكنك أيضاً تحميل التطبيق الخاص بشركة الكهرباء السعودية وتسجيل الدخول برقم الحساب والدخول على خدمات الفواتير، كما يمكنك إضافة هاتفك لكي تتمكن من استقبال رسائل بصورة مستمرة تفيدك بقيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك.