أخبار الطقس غدا الاثنين الموافق 24/01/2022 في مصر

بسبب تغير المناخ المستمر داخل مصر وانخفاض درجة الحرارة تساءل العديد من الأشخاص عن درجة الحرارة ليوم الاثنين الموافق 24/1/2022 .

لذلك حرصنا على إفادتكم بشان درجات الحرارة المتوقعة وفقا للبيانات الرسمية للجهات المختصة.

وقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا وتوقعت فيه تجدد الأمطار خلال الأيام أو الفترة القادمة .

بينما أظهر بيان آخر من الهيئة العامه للأرصاد الجوية على استمرار انخفاض في درجات الحرارة غدا الاثنين حيث توقعت الأرصاد أن الجو المتوقع اليوم وغدا أن يسود طقسا باردا نهارا على جميع الأنحاء وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

حيث أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس سوف يكون شديد البرودة غدا ليلا بجميع أنحاء الجمهورية المصرية .

كما تتوقع الأرصاد أن غدا سوف سوف تسقط الأمطار ليلا على مدينة الإسكندرية وباقي السواحل الشمالية الغربية .

وتساقط بعض من الأمطار القليلة على سلاسل جبال البحر الأحمر .

ومن هنا نفيدكم بأخبار مهمة من الهيئة العامه للأرصاد الجوية أن مصر سوف تمر بزيادة برودة في الطقس وذلك بسبب تقدم الوقت خلال طقس اليوم بسبب نشاط الرياح .

من المتوقع أيضا أن تتكون العديد من الثلوج على مرتفعات وسط سيناء .

حيث أن محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري تمر غدا أجواء غائمة .

درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة يوم الاثنين 24/01/2022

وفي حين آخر يسود الجو المعتدل في البحر الأحمر حيث ترتفع الأمواج إلى 1.75مترا وان اتجاه الرياح يكون شمالي غربي .

ومن هنا نكتب لكم توقعات الأرصاد بشأن درجة الحرارة غدا الموافق الاثنين 24/1/2022:

تتوقع الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا على مدينه القاهرة مدينه الإسكندرية إلي الانخفاض في درجة الحرارة

توقع درجة الحرارة غدا القاهرة 15 درجة العظمي و8 درجات للصغرى.

توقع درجة الحرارة غدا في الإسكندرية 15 درجة ليلا و 11 درجة خلال النهار .

توقع درجة الحرارة غدا في جنوب سيناء 19 درجة للعظمى و 13 درجة للصغرى .

توقع درجة الحرارة غدا في شمال الصعيد 16 درجة نهارا و 5 درجات ليلا.