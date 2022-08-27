أحوال طقس اليوم الأحد 28 أغسطس على كافة الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر طقس الأحد الموافق 28 أغسطس 2022 حيث يستمر ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم مه تكوين بعض السحب على أماكن متفرقة من البلاد والشمال ووسط الدلتا حتى القاهرة مما يشعر بانخفاض درجات الحرارة قليلا، ليكون الإحساس بالطقس حـار رطـب نـهـاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنـوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشـمـاليـة، مائل للحرارة رطب ليـلاً على السواحل الشمالية، حـار رطب علي باقي الأنحاء.

طقس اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

بيان درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى 34 الإسكندرية 31 وادي النطرون 33 طنطا 33 شبين الكوم 34 بلطيم 33 مطروح 31 السلوم 30 سیوة 37 بورسعيد 31 دمياط 30 الزقازيق 34 المنصورة 34 العريش 32 رفح 32 رأس سدر 38 نويبع 40 طابا 39 كاترين 36 الطور 36 الإسماعيلية 35 بني سويف 38 السويس 35 المنيا 38 أسيوط 39 سوهاج 41 قنا 43 شرم الشيخ 44 الغردقة 38 مرسى علم 38 الفيوم 38 نخل 36 الأقصر 44 أسوان 44 إدفو 44 أبو سمبل 43 الوادي 41 شلاتين 39 أبو رماد 38 حلايب 36 رأس حدرية 36

أحوال طقس الأحد 28 أغسطس

القاهرة الكبرى: طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا، مع غيام جزئي ونشاط للرياح أحيانا.

الوجه البحري: طقس حار رطب نهارا، مع غيام جزئي ونشاط للرياح أحيانا.

السواحل الشمالية الغربية: طقس حار رطب نهارا مع الانخفاض قليلا ليلا ونشاط للرياح أحيانا وغيام.

الشمالية الشرقية ووسط سيناء: حار رطب نهارا ومائل للحرارة رطب ليلا مع غيام جزئي ونشاط للرياح.

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: طقس شديد الحرارة رطب نهارا وحار ليلا مع نشاط للرياح.

شمال وجنوب الصعيد: طقس شديد الحرارة نهارا وحار ليلا مع نشاط للرياح أحيانا، مشمس نهارا.

أحوال الإبحار

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف متأثرا برياح شمالية شرقية.

البحر الأحمر: معتدل وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.