أحوال طقس اليوم الأحد 28 أغسطس على كافة الأنحاء
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر طقس الأحد الموافق 28 أغسطس 2022 حيث يستمر ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم مه تكوين بعض السحب على أماكن متفرقة من البلاد والشمال ووسط الدلتا حتى القاهرة مما يشعر بانخفاض درجات الحرارة قليلا، ليكون الإحساس بالطقس حـار رطـب نـهـاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنـوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشـمـاليـة، مائل للحرارة رطب ليـلاً على السواحل الشمالية، حـار رطب علي باقي الأنحاء.
طقس اليوم الأحد 28 أغسطس 2022
بيان درجات الحرارة المتوقعة
|القاهرة الكبرى
|34
|الإسكندرية
|31
|وادي النطرون
|33
|طنطا
|33
|شبين الكوم
|34
|بلطيم
|33
|مطروح
|31
|السلوم
|30
|سیوة
|37
|بورسعيد
|31
|دمياط
|30
|الزقازيق
|34
|المنصورة
|34
|العريش
|32
|رفح
|32
|رأس سدر
|38
|نويبع
|40
|طابا
|39
|كاترين
|36
|الطور
|36
|الإسماعيلية
|35
|بني سويف
|38
|السويس
|35
|المنيا
|38
|أسيوط
|39
|سوهاج
|41
|قنا
|43
|شرم الشيخ
|44
|الغردقة
|38
|مرسى علم
|38
|الفيوم
|38
|نخل
|36
|الأقصر
|44
|أسوان
|44
|إدفو
|44
|أبو سمبل
|43
|الوادي
|41
|شلاتين
|39
|أبو رماد
|38
|حلايب
|36
|رأس حدرية
|36
أحوال طقس الأحد 28 أغسطس
القاهرة الكبرى: طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا، مع غيام جزئي ونشاط للرياح أحيانا.
الوجه البحري: طقس حار رطب نهارا، مع غيام جزئي ونشاط للرياح أحيانا.
السواحل الشمالية الغربية: طقس حار رطب نهارا مع الانخفاض قليلا ليلا ونشاط للرياح أحيانا وغيام.
الشمالية الشرقية ووسط سيناء: حار رطب نهارا ومائل للحرارة رطب ليلا مع غيام جزئي ونشاط للرياح.
جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: طقس شديد الحرارة رطب نهارا وحار ليلا مع نشاط للرياح.
شمال وجنوب الصعيد: طقس شديد الحرارة نهارا وحار ليلا مع نشاط للرياح أحيانا، مشمس نهارا.
أحوال الإبحار
البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف متأثرا برياح شمالية شرقية.
البحر الأحمر: معتدل وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.