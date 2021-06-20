أحمد موسى يحذر المواطنين من زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة ويكشف عن السلع التي ستزيد أسعارها

أكد الإعلامي أحمد موسى إن حجم الإنفاق على زراعة الأراضي كبير للغاية كما أن أسعار السكر ترتفع عاليماً وبشكل يومي ولكن لم تتأثر الدولة المصرية بهذه الزيادات، مؤكداً أن أسعار زيت الطعام ستزيد خلال الفترة المقبلة وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية لزيوت الطعام، وعلى الرغم من ذلك إلا أن مصر قامت بعمل العديد من المشروعات القومية للزيوت وخاصة أن مصر تستورد 95% من الزيوت، وجاء ذلك أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن الفول والطعمية تأثراً بارتفاع أسعار الزيت حول العالم، مشيراً إلى أن أسعار اللحوم ستزيد أيضا مع اقتراب عيد الأضحى بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وخاصة أن الكثير من المبادرات تقوم بتوفير اللحوم والسلع الغذائية للمواطن المصري من سيارات القوات المسلحة.

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي أن الأمم المتحدة قامت بعمل تقرير كارثي عن أزمة جفاف وطعام عالمي وهذا الأمر يُعد بمثابة تحذير لجميع الناس من حول العالم، لافتاً إلى أنها طالبت بعمل مشروعات في الزراعة مثلما فعلت الدولة المصرية، خاصة أن هذه التحذيرات خرجت من منظمة “الفاو، والأمم المتحدة”.