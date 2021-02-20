أحمد موسى: الرئيس السيسي وجه على الفور بتوفير وحدات سكنية مجهزة بالكامل للأسر التي كانت تقيم في العقار المائل بالإسكندرية

بواسطة مهند شرف

وجه الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه لبرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية هذا المساء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن وجه بنقل جميع الأسر المتضررة من عقار الإسكندرية المائل إلى مدينة بشائر الخير قائلاً:”دي مصر ودا رئيسها، والرئيس عبد الفتاح السيسي دائما بحس بالمواطنين المصريين قبل كل شيء”.

أحمد موسى: الرئيس السيسي وجه على الفور بتوفير وحدات سكنية مجهزة بالكامل للأسر التي كانت تقيم في العقار المائل بالإسكندرية 1 20/2/2021 - 10:59 م

كما استعرض الإعلامي أحمد موسى بعض اللقطات التي أظهرت تسليم سكان العقار المائل في غرب الإسكندرية 8 وحدات سكنية جديدة مجهزة بالكامل من أثاثات وأجهزة كهربائية بمدينة بشائر الخير، وجاء ذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وحدات سكنية للأسر التي كانت تقيم في العقار المائل بالإسكندرية.

وفي الجانب الآخر أعرب سكان العقار المائل عن فرحتهم بتسليمهم الوحدات السكنية الجديدة بعد إخلائهم العقار المائل وهدمه بالفعل كما وجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي نظراً لاستجابة شكواهم بسرعة كبيرة.

Avatar of مهند شرف
مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

طارق سعده نقيب الإعلاميين: تصريحات تامر أمين تنافت مع ميثاق الشرف الإعلامي وتم إلغاء…

أخبار مصر

“حق أهالي الصعيد سيتم رده بالقانون”.. غضب شديد من أعضاء مجلس النواب ومجلس…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.