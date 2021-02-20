أحمد موسى: الرئيس السيسي وجه على الفور بتوفير وحدات سكنية مجهزة بالكامل للأسر التي كانت تقيم في العقار المائل بالإسكندرية

وجه الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه لبرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية هذا المساء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن وجه بنقل جميع الأسر المتضررة من عقار الإسكندرية المائل إلى مدينة بشائر الخير قائلاً:”دي مصر ودا رئيسها، والرئيس عبد الفتاح السيسي دائما بحس بالمواطنين المصريين قبل كل شيء”.

كما استعرض الإعلامي أحمد موسى بعض اللقطات التي أظهرت تسليم سكان العقار المائل في غرب الإسكندرية 8 وحدات سكنية جديدة مجهزة بالكامل من أثاثات وأجهزة كهربائية بمدينة بشائر الخير، وجاء ذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وحدات سكنية للأسر التي كانت تقيم في العقار المائل بالإسكندرية.

وفي الجانب الآخر أعرب سكان العقار المائل عن فرحتهم بتسليمهم الوحدات السكنية الجديدة بعد إخلائهم العقار المائل وهدمه بالفعل كما وجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي نظراً لاستجابة شكواهم بسرعة كبيرة.