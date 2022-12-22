أحمد موسى : أنا بطلت أكل رز ومفيش حاجه حصلت لي من شهور

يخرج الإعلامي المصري أحمد موسى بعدة تصريحات بين الحين والآخر، وأغلبها يستفز الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي والشعب المصري عامةً.

ولكن رغم ذلك لم يكتم أحمد موسى صوته ودائماً ما يثير الإزعاج لدى الشعب المصري بهذه الأقاويل عبر برنامجه المذاع على قناة صدى البلد “على مسؤوليتي”.

وقال أحمد موسي مؤخراً “أنا بطلت أكل رز ومفيش حاجه حصلت لي من شهور، لكن كل واحد حر، إحنا داخلين على رمضان ولازم حل فوري للمشكلة دي ونشوف الغلط فين ونعالجه”.

وغضب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي من هذا الفعل وقال أحدهم “دي زي بطلت اشرب سجاير وبشرب شيشة دلوقتي” وقال آخر “المشكلة في واحد بياخد 8 مليون جنيه مرتب بيتكلم علي ناس تحت خط الفقر بتاخد 1200 جنيه حسبنا الله ونعم الوكيل في كل آفاق”.