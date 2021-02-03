أحمد مكي يتصدر تويتر ويثير جدلا كبيرا وتغريدات “مكي بيحب مصر”

بواسطة Maryam Ahmed

تصدر الفنان أحمد مكي عمليات البحث على تويتر،  عقي انتشار عدد من صوره من داخل كواليس مسلسل “الاختيار 2” والذي من المقرر  بثه خلال شهر رمضان المقبل، حيث يظهر  مكي بزي الشرطة أثناء تصوير أحد المشاهد الخارجية، والتي لاقت العديد من التغريدات.

أحمد مكي يتصدر تويتر ويثير جدلا كبيرا وتغريدات "مكي بيحب مصر" 2 3/2/2021 - 7:43 م

جاءت تغريدات محبي الفنان أحمد مكي، تدعمه على مشاركته في العمل العظيم، والعديد من ممن ابدوا اعجابهم بالزي الذي يرتديه خلال المشهد ووصفوه بفان ديذل العرب، وأن مشاركته في مسلسل تاريخي يجسد دور أحد رجال الشرطة في مصر يعبر عن عشقه لوطنه.

أحمد مكي يتصدر تويتر ويثير جدلا كبيرا وتغريدات "مكي بيحب مصر" 1 3/2/2021 - 7:43 م

ومن جانبه أكد المخرج بيتر ميمي، إن مسلسل الاختيار 2يحتوي على ملفات مختلفة عن الجزء الأول، وأوضح ان العمل سيكون من بطولة كلا من كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، وانه يتناول ملفات بطولية لرجال القوات المسلحة والشرطة والذين يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن، حيث أن العمل سيكون أقوي من العام الماضي.

كما أشار بيتر ان المسلسل سوف يعرض على مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وان الهدف من وراء هذا العمل ليس تحقيق الربح ولكن يسغي لتقديم عمل وطني للأجيال القادمة، حتي يكونوا على دراية كاملة بتاريخهم الوطني.

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Maryam Ahmed
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