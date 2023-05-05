أخبار مصر

أحمد فهيم: شخصية سيد العمدة صعبة جدا وعزلت نفسي تماما علشان أذاكرها

شيرين إحسان

قال الفنان أحمد فهيم الذي قام بدور سيد العمدة في مسلسل “جعفر العمدة”أنه فوجئ بردود الأفعال تجاه شخصية سيد العمدة, وأضاف أن هذا النجاح “عوضه عن التعب والشقى خلال مشواره الفني”.

أحمد فهيم: شخصية سيد العمدة صعبة جدا وعزلت نفسي تماما علشان أذاكرها 3 5/5/2023 - 1:05 م

وأوضح أحمد فهيم خلال حواره مع برنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر قناة”دي إم سي”, أن دوره في المسلسل عرض عليه قبل يومين من التصوير وأنه لم يكن مستوعبا ما يحدث إطلاقا.

قد يهمك:

جوري بكر : حياتي مش بمبي الشاحن فرقع في وشي .. والجمهور “دا ذنب سيد العمدة واللي عملتيه فيه” | صور 

فتوح أحمد: متعود على دفن وتغسيل الموتى وبحب المشي في المقابر

وأشار أحمد فهيم أن دوره كان صعبا للغاية, وبه تفاصيل كثيرة, “والشخصية نفسها اختلفت تماما من الحلقة 17”, مضيفا “أن ترشيح المخرج أحمد سامي له كان مسئولية كبيرة, حتى أنه عزل نفسه تماما لمذاكرة الشخصية.

أحمد فهيم: شخصية سيد العمدة صعبة جدا وعزلت نفسي تماما علشان أذاكرها 1 5/5/2023 - 1:05 م

حلم تحقق

وتحدث أحمد فهيم عن اللحظة التي بكى فيها و الحلم الذي تحقق بعد انتظار 20 سنة, قال:”بكيت لما شوفت صورتي على أفيش المسلسل, لحظة كنت مستنيها من 20 سنة وحلم واتحقق”

وأضاف صورت الأفيش لكن لم أكن أعرف إذا كانت صورتي سوف تظهر عليه أم لا.

أحمد فهيم: شخصية سيد العمدة صعبة جدا وعزلت نفسي تماما علشان أذاكرها 2 5/5/2023 - 1:05 م

Avatar of شيرين إحسان
شيرين إحسان

صحفية مصرية، عضو نقابة الصحفيين، بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، قسم صحافة، ماجستير إعلام بيئي جامعة عين شمس، عضو جمعية كتاب البيئة والتنمية، مهتمة بالشأن العام المصري و قضايا البيئة و التغيرات المناخية، عملت بالعديد من الصحف والمواقع المصرية.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات