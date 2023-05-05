أحمد فهيم: شخصية سيد العمدة صعبة جدا وعزلت نفسي تماما علشان أذاكرها

قال الفنان أحمد فهيم الذي قام بدور سيد العمدة في مسلسل “جعفر العمدة”أنه فوجئ بردود الأفعال تجاه شخصية سيد العمدة, وأضاف أن هذا النجاح “عوضه عن التعب والشقى خلال مشواره الفني”.

وأوضح أحمد فهيم خلال حواره مع برنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر قناة”دي إم سي”, أن دوره في المسلسل عرض عليه قبل يومين من التصوير وأنه لم يكن مستوعبا ما يحدث إطلاقا.

وأشار أحمد فهيم أن دوره كان صعبا للغاية, وبه تفاصيل كثيرة, “والشخصية نفسها اختلفت تماما من الحلقة 17”, مضيفا “أن ترشيح المخرج أحمد سامي له كان مسئولية كبيرة, حتى أنه عزل نفسه تماما لمذاكرة الشخصية.

حلم تحقق

وتحدث أحمد فهيم عن اللحظة التي بكى فيها و الحلم الذي تحقق بعد انتظار 20 سنة, قال:”بكيت لما شوفت صورتي على أفيش المسلسل, لحظة كنت مستنيها من 20 سنة وحلم واتحقق”

وأضاف صورت الأفيش لكن لم أكن أعرف إذا كانت صورتي سوف تظهر عليه أم لا.