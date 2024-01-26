أحمد فهمي يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته أميرة فراج

علق الفنان أحمد فهمي نجم فريق “واما”، على الشائعات التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انفصاله عن زوجته الإعلامية أميرة فراج.

أحمد فهمي وزوجته أميرة فراج - صورة أرشيفية

ونشر أحمد فهمي صورة له بصحبة زوجته عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلّق عليها قائلاً: “ومن شر حاسد إذا حسد”، في إشارة له أنه ما زال مع زوجته ولم ينفصل عنها.

ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان أحمد فهمي في مسلسل “بين السطور”، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة شاهد، بمشاركة الفنانة صبا مبارك، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، وتأليف مريم نعوم، وإخراج وائل فرج.

كما شارك الفنان أحمد فهمي مع فريق “واما” في أكتوبر الماضي، في إحياء حفل كبير على مسرح جدة سوبر دوم بالمملكة العربية السعودية وحققت نجاحًا كبيرًا.