أحمد شوبير يُعلن عودة عمرو وردة رسمياً لمعسكر المنتخب المصري

أعلن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً إلى معسكر المنتخب الوطني المصري المشارك فى نهائيات كأس الأمم الفريقية التى تقام حالياً فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قد أعلن من قبل استبعاد اللاعب عمرو وردة نهائياُ من معسكر المنتخب المصري بسبب انتشار مقاطع فيديو للاعب مخلة بالآداب والأخلاقيات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة نشر الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك خبر عودة اللاعب عمرو وردة لمعسكر المنتخب المصري من جديد دون أن يشير إلى تفاصيل القرار.

وكان اللاعب عمرو وردة قد قام بإرسال العديد من الرسائل لإحدي عارضات الأزياء عبر صفحته فى مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” ولكن الفتاة هاجمت اللاعب، وبعدها نشرت العديد من الفتايات العديد من مقاطع الفيديو والمحادثات التى تُظهر تحرش اللاعب بهن واتهام اللاعب عمرو وردة بمضايقتهن.

بعدها نشر اللاعب عمرو وردة مقطع فيديو أعرب فيه عن أسفه الشديد عن ما بدر منه وتعهد للجميع بعدم تكرار هذه التصرفات مرة أخري، وذلك بعد ساعات قليلة من صدور قرار استبعاد اللاعب من معسكر المنتخب المصري، وبعدها أعلن لاعبو المنتخب المصري تمسكهم باللاعب من خلال قائد الفريق أحمد المحمدي، وطال محمد صلاح من خلال حسابه على تويتر منح اللاعب فرصة أخري.

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