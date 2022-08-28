أحمد سعد : غنائي مع الطفل مريض السرطان بالمنيا لم يكن مرتبًا ولم أتمالك نفسي من البكاء

أحيا الفنان أحمد سعد حفل بمحافظة المنيا يوم الجمعة الماضية في بورتو المنيا مدينة المنيا الجديدة، في حفل مجاني جمع كل محبي وجماهير الفنان أحمد سعد في محافظة المنيا، وكان الإقبال من قبل الجمهور كبير للغاية على الحفل.

وغني الفنان أحمد سعد خلال الحفل باقة من أروع الأغاني التي يقدمها للجمهور، وكان يشكر في جمهور المنيا كثيراً، وقال للجمهور إنه يريد أن يأتي للمنيا منذ فترة كبيرة.

في خلال الحفل شارك الفنان أحمد سعد في الغناء طفل مريض سرطان وغنا معاً أغنية “صاحبي يا جدع يا قوي”، التي تم إنتاجها لأطفال مستشفى ٥٧٣٥٧، في غضون ذلك قالوا رواد السوشيال ميديا أن هذا الطفل ليس من الجمهور وإنما هو أمر مرتب.

أحمد سعد ينفي ترتيب الغناء مع الطفل مريض السرطان

ورد أحمد سعد على هذا الحديث قائلاً : “أثناء غنائي على المسرح فوجئت بالطفل عمال يشاورلي وسمعته يطلب مني مشاركتي الغناء ورحبت جدا”.

وأضاف أحمد سعد، خلال بيان صحفي أصدره عقب انتهاء الحفل مباشرة: “الطفل أضاف حالة جميلة في الحفل وتفاعل معه الجمهور، ولكنني في نفس الوقت لم أتمالك نفسي من البكاء”.