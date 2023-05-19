أحمد داوود: “زوجتي كانت أشهر مني وأجري الأول 150 جنيه وهذه أعمالي المميزة”

كشف الفنان أحمد داوود في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية “منى الشاذلي” في برنامج “معكم” الذي يذاع على قناة “سي بي سي” عن بعد التفاصيل الخاصة ببدايته في التمثيل وعن الأعمال التي يفضلها، وبداية معرفته بزوجته علا رشدي، وعن الأجر الأول الذي تقاضاه في مسيرته، كما كشف عن بعض الجوانب الأخرى في حياته.

وقال داوود: “في بعض المسلسلات لها معزة كبيرة وبحبها جدا زي هذا المساء د، وسجن النساء، وجراند أوتيل، وسوتس بالعربي اهو ده اللي صار، أنا بحب السينما أكثر من التلفزيون، ولو خيرت بين تمثيل فيلم أو مسلسل سأختار الفيلم بشكل مباشر، أنا أعمل منذ 13 سنة في مجال التمثيل ويعتبر بدايتي كانت في فيلم ولد وبنت الذي عرض عام 2010″، كما تطرق داوود للحديث عن فيلم يوم 13، الذي قام ببطولته ويعرض خلال الفترة الحالية في شاشات السينما منذ أيام عيد الفطر المبارك والذي لقى إعجاب كبير من المتابعين، وقال داوود: “كنت بسمع أن عيد الفطر غير مناسب لعرض العمل في اعتقاد أن الناس بتحب في أيام العيد تروح للاكشن والكوميدي وما بتفضلش الرعب، لكن اللي حصل كان غير كده تماما فمن بداية اليوم السادس ولحد دلوقتي الفيلم بيحقق إيرادات كبيرة وانتظارنا لمدة ثلاث سنين كان يستحق”.

وعن أول أجر له في أعماله، قال داود: “الأجر اللي حصلت عليه كان 150 جنيه في مسلسل تاريخي في بداية مشواري، المنتج هو اللي عرض عليا وقال لي هتظهر في 8 حلقات بس والتصوير هيكون خمس أيام وممكن حد أقصى اسبوع أو اسبوعين وفي كل الأحوال أجرك هيكون 150 جنيه بس أنا وافقت على طول وراح جاب لي عقد تسع ورقات ومضيته على الفور، رحت على طول أجرت واشتريت حاجات كان تكلفتها 450 جنيه عشان المسلسل كان تاريخي وبعد كده اكتشفت أنهم جايبين لي كل اللبس أصلا، وعن أصدقائه في الوسط الفني، قال داوود: “أول أصدقاء ليا كانوا من مركز الإبداع في الفن، هم أمير صلاح الدين ومحمد فراج ومحمد ممدوح تايسون ومحمد سلام وعن بدايته مع زوجته علا رشدي في مركز الإبداع أيضا عام 2007، قال داوود: “في بداية معرفتي بعلا كانت هي معروفة ومشهورة عني بكثير، وكل اللي حواليها قالولها مين ده اللي هتتجوزيه والكلام ده بقى يحصل معايا أنا دلوقتي”.