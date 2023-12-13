أحمد داود يكشف حقيقة مشاركته في فيلم «ولاد رزق 3»

نفي الفنان أحمد داود، مشاركته في فيلم «ولاد رزق 3»، للنجم أحمد عز الذي بدأ تصويره خلال الفترة الماضية في السعودية.

أحمد داود - صورة أرشيفية

وكتب أحمد داود، «ستوري» على صفحته الرسمية انستجرام، قائلا: كان نفسي أكون في ولاد رزق لأن بحب العمل جدا، وحاولت أكون معاهم لكن غصب عني معرفتش، بسبب مسلسل زينهم وتصوير فيلم الهوى سلطان، وإن شاء الله أكون في ولاد رزق 4.

العمل يضم مجموعة من النجوم أبرزهم: عمرو يوسف، كريم قاسم، أحمد عز، محمد ممدوح، ونسرين أمين، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وفي سياق آخر، يعرض حاليا للفنان أحمد داود، مسلسل بعنوان «زينهم»، ويقوم بتجسيد شخصية طبيب الشرعي، العمل يشارك في بطولته كلا من: أحمد داود، وهناء الشوربجي، وسلمى أبو ضيف، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل.