أحمد داود يستأنف تصوير الفيلم الجديد «الهوى سلطان» مع منة شلبي

استأنف النجم أحمد داود تصوير مشاهده من فيلمه الجديد «الهوى سلطان» مع النجمة منة شلبي، وهذا الفيلم يعتبر هو العمل الثاني الذي يجمع الثنائي بعد تعاونهما في فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، الذي عرض على 2016.

أحمد داود ومنة شلبي من كواليس فيلم الهوى سلطان

يدور فيلم الهوى سلطان في إطار رومانسي، حول شخصية مهندس ويجسد الشخصية (أحمد داود) ويقع في حب منة شلبي داخل أحداث العمل، الفيلم بطولة كلا من: أحمد داود، ومنة شلبي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، وإخراج هبة يسري.

كما يعرض للنجم أحمد داود حاليًا مسلسل زينهم، الذي يعرض عبر قناة ON، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في الساعة السادسة مساءً، ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم: سلمى أبو ضيف، وكريم قاسم، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج يحيي إسماعيل.