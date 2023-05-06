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أحمد العوضي ينشر صورة جديدة بشكل جديد وياسمين عبد العزيز تداعبه”أنت رايح الجامعة ولا أي” | صورة

عبد الرحمن رضا

نشر الفنان المصري أحمد العوضي صوره له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، وكان يظهر بشكلٍ جديد بعد مسلسل ضرب نار.

أحمد العوضي ينشر صورة جديدة بشكل جديد وياسمين عبد العزيز تداعبه"أنت رايح الجامعة ولا أي" | صورة 3 6/5/2023 - 3:02 م

وعلق النجم أحمد العوضي على الصورة قائلاً : “صباح الفل على كل أخواتي”، ونالت الصورة على إعجاب كثير من الجماهير ولكن لم يهدأ الحس الكوميدي لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

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وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصورة وقالت بسكل كوميدي “أنت رايح الجامعة ولا أي”، بسبب حلاقة ذقنه واللوك الجديد الذي ظهر به عبر السوشيال ميديا.

أحمد العوضي ينشر صورة جديدة بشكل جديد وياسمين عبد العزيز تداعبه"أنت رايح الجامعة ولا أي" | صورة 1 6/5/2023 - 3:02 م أحمد العوضي ينشر صورة جديدة بشكل جديد وياسمين عبد العزيز تداعبه"أنت رايح الجامعة ولا أي" | صورة 2 6/5/2023 - 3:02 م

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، مسلسل ضرب نار الذي أعجب به الجمهور في شهر رمضان الماضي وحصد كم كبير من المشاهدات.

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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