أحمد العوضي ينشر صورة جديدة بشكل جديد وياسمين عبد العزيز تداعبه”أنت رايح الجامعة ولا أي” | صورة

نشر الفنان المصري أحمد العوضي صوره له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، وكان يظهر بشكلٍ جديد بعد مسلسل ضرب نار.

وعلق النجم أحمد العوضي على الصورة قائلاً : “صباح الفل على كل أخواتي”، ونالت الصورة على إعجاب كثير من الجماهير ولكن لم يهدأ الحس الكوميدي لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصورة وقالت بسكل كوميدي “أنت رايح الجامعة ولا أي”، بسبب حلاقة ذقنه واللوك الجديد الذي ظهر به عبر السوشيال ميديا.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، مسلسل ضرب نار الذي أعجب به الجمهور في شهر رمضان الماضي وحصد كم كبير من المشاهدات.