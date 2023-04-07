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أحمد العوضي ينشر صوة “جابر أبو شديد” والجمهور يعلق “”أحلق يا كوماندا المسلسل هيخلص وأنت لسه محلقتش” والعوضي يرد

عبد الرحمن رضا

نشاهد من خلال شاشة التليفزيون في هذه الأيام، وضمن السباق الرمضاني مسلسل “ضرب نار” للفنان أحمد العوضي الذي يقوم بدور جابر أبو شديد، والفنانة ياسمين عبد العزيز التي تقوم بدور “مهرة”.

 أحمد العوضي يتوعد المخطئ والمتسبب بتدهور حالة زوجته ياسمين عبدالعزيز

ويتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفنانين وأبطال الفيلم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة المختلفة فيسبوك وإنستجرام وغيرهما، من خلال المنشورات أو الاستوري على الإنستجرام.

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ملخص مسلسل ضرب نار الحلقة 13

ونشر الفنان أحمد العوضي، صورة لجابر أبو شديد، دون أن يقص شعر رأسه، وقال له أحد المتابعين : “أحلق يا كوماندا المسلسل هيخلص وأنت لسه محلقتش”، ليرد الفنان أحمد العوضي عليه ضاحكاً : “عالعيد بقى يا صاحبي”.

ونالت الصورة كثير من الإعجابات والتعليق نال على إعجاب الكثير أيضاً، بسبب الحس الفكاهي الذي يشارك به أحمد العوضي مع جمهور السوشيال ميديا.

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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